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İnsan Hakları Derneği'nden kınama!

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KKTC İnsan Hakları Derneği ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasını kınayarak, açıklamanın Kıbrıs’ın tapusunun Rumlara verildiği ve bu hak ve yetkinin ABD’ye ait olduğu imajını yarattığını bildirdi.
İnsan Hakları Derneği'nden kınama!

Dernek adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Hasan Yılmaz Işık,  ABD “ Kıbrıs’ın doğal gaz, petrol ve diğer tüm doğal kaynaklarının iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanmakta olması" açıklamasını Derneğin yeterli görmediğini belirterek, ayrıca ABD'ye, Kıbrıs Türklerine uluslararası hukukun ve antlaşmaların tanıdığı deniz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarının tek taraflı sondajlar ile gasp edilmesine çanak tutmaktan ve Rum uzlaşmazlığına destek vermekten vazgeçmesi çağrısında bulundu.


Yılmaz Işık, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün bir yandan "Doğu Akdeniz’deki kaynakların değerlendirilmesi, kullanımının işbirliği doğurması ve tüm bölgenin ekonomik refahı ile kalıcı enerji güvenliğinin temelinin sağlanması” çağrısında bulunurken, diğer yandan  Kıbrıs Rumlarının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlere yanıt dahi vermediğinden habersiz olduğunu ifade etti.

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