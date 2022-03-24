İnsan Hakları Derneği’nden Putin’e Çağrı

İnsan Hakları Derneği, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’e, Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermesi için çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, “BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi olarak Rusya’nın korumakla yükümlü olduğu dünya ‘Barış ve Güvenliğini’ Ukrayna ve Suriye’de insanlığa ve insan haklarına çağdışı saldırılar ile tehdit etmesini ve insanlık trajedisi yaşatmasını Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” dedi.

Yaklaşık bir aydır süren saldırılarda sivillerin öldürülmesi ve göçmen durumuna düşürülmesini insanlık ve insan hakları için bir "utanç tablosu" olarak niteleyen Yılmaz Işık, Putin’in ”sonu olmayan bu maceradan vazgeçmesi ve aklı selime dönmesinin” herkesten çok Rusya’nın ve dünya barışı ile güvenliğinin yararına olacağı görüşünü dile getirdi.