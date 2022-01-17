İnsan Hakları Derneği’nden Seçim Değerlendirmesi

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık KKTC ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına karşı olan siyasi partilere seçimden çekilme çağrısı yaptı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına karşı durup, KKTC Meclisine girmek için halkın oyunu istemenin insan hakları ve temel hukuk ihlali olduğunu, söz konusu siyasi partilerin seçimden çekilmesi gerektiğini savundu.

Hasan Yılmaz Işık, siyasi partilere Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık iradesi ve en temel insan hakkı olan “Kendi Kaderini Belirleme Hakkına” saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.