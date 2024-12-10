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İnsan Hakları Günü'nde, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Savunuyoruz!

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"Kıbrıs’ın kuzeyinde bu temel hakların hala tehdit altında olması endişe vericidir."
İnsan Hakları Günü'nde, Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Savunuyoruz!

Bugün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 75 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, her bireyin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu ilan etti. Ancak günümüzde, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu temel hakların hala tehdit altında olması endişe vericidir.

 

Gazeteci ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, toplumun demokratik iradesine yapılan müdahaleleri kaleme aldığı için 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu suçlamalar, yalnızca eleştiri hakkını kullanan bir gazeteciyi susturma girişimi değil; aynı zamanda tüm toplumun ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdittir.

 

Düşünce ve eleştiri özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Gazetecilik suç değildir! Ali Kişmir’e açılan bu dava, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ihlal etmektedir. İfade özgürlüğüne vurulan her darbe, toplumun sesini kısar.

 

Ali Kişmir Davası, yarın (11 Aralık) saat 10.00'dan sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde üçüncü tanığın dinlenmesiyle devam edecek. Tüm yurttaşları, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak ve dayanışma göstermek için mahkemeye davet ediyoruz.

 

İnsan haklarına, basın ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkmak için mücadelemiz sürüyor. Her türlü baskıya, yıldırmaya ve susturma girişimlerine karşı direneceğiz. Çünkü ifade özgürlüğü bir suç değil, haktır!

 

Kalemlerimiz özgür, düşüncelerimiz serbest kalana dek mücadeleye devam! İnsan Hakları Günü’nde, özgürlüğümüz için bir kez daha hatırlatıyoruz: Düşünceyi yargılayamazsınız!

 

Saygılarımızla,

Basın Emekçileri Sendikası

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

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