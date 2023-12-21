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İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yeni bir raporda Meta'nın Instagram ve Facebook'ta Filistin ile ilgili içerikleri sistematik olarak sansürlediğini söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunun yayınlanması üzerine HRW'den Deborah Brown, "Meta'nın sansürü Filistinlilerin acılarının silinmesine katkıda bulunuyor" dedi.

Önde gelen insan hakları örgütü, bin 50 çevrimiçi sansür vakasını incelediğini ve altı geniş kategori bulduğunu söyledi:

İçerik kaldırma

Hesapların askıya alınması veya silinmesi

İçerikle etkileşimde bulunamama

Hesapları takip edememe veya etiketleyememe

Instagram/Facebook Live gibi özelliklerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar

Gölge yasağı (hesap sahibine haber verilmeden görünürlüğün önemli ölçüde azalması)

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