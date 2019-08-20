İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden kayyum açıklaması: Yerel demokrasi askıya alındı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının yerel demokrasiyi askıya aldığını açıkladı.
Seçme hakkının ihlal edildiğini belirten örgüt, belediye başkanlarının göreve iade edilmesi çağrısında bulundu.
HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti Mart ayındaki yerel seçimleri güneydoğu ve doğudaki Kürt kentlerinde fiilen iptal etmiş oldu” dedi.
Örgüt, kayyum atamalarının Türkiye’nin uluslararası insan hakları yasalarını ihlal etmesi anlamına geldiği yorumunda bulundu.
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