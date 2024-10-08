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İnsan Hakları Okulu Bu Yıl Kapılarını Lefke’de Açtı

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İnsan Hakları Okulu Bu Yıl Kapılarını Lefke’de Açtı
İnsan Hakları Okulu Bu Yıl Kapılarını Lefke’de Açtı

 

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen İnsan Hakları Okulu, üçüncü programını da başarıyla tamamladı.

 

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Lefkoşa’da düzenlenen İnsan Hakları Okulu, bu yıl 14 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Lefke'de katılımcılarıyla buluştu. Lefke Belediyesi’nde düzenlenen İnsan Hakları Okulu’na, Lefke Bölgesi yanında farklı bölgelerden de katılımcılar ilgi göstermişlerdir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında uygulanan okul programı katılımcılara insan haklarına ilişkin uluslararası ve bölgesel standartları, antlaşmaları ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki uygulamaları etkileşimli bir yöntemle sundu. Program, insan hakları eğitimi için ideal bir platform oluşturarak katılımcılara geniş bir perspektif kazandırdı.

 

Eğitime, sivil toplum örgütü çalışanlarından, farklı meslek dallarından ve öğrencilerden oluşan yirmiyi aşkın katılımcı dahil oldu. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden; İnsan Hakları Avukatı Aslı Murat, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Deniz Altıok, Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu ve LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı’dan eğitim aldılar. Bu süreç boyunca katılımcılar, insan hakları savunuculuğu ve hukuki uygulamalara dair derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu.

 

Eğitim programının kapanışında katılımcıların program hakkındaki görüşleri alındı ve okulun geleceğine dair fikirler paylaşıldı. Eğitim sonunda ayrıca, İnsan Hakları Okulu'nun dördüncü programının gelecek yıl Mağusa’da düzenleneceği müjdesi de verildi. Program, katılımcılardan büyük ilgi ve takdir toplayarak başarıyla tamamlandı.

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