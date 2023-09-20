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İnsan Hakları Okulu ikinci mezunlarını verdi

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İnsan Hakları Platformu tarafından ikincisi gerçekleştirilen İnsan Hakları Okulu tamamlandı.
İnsan Hakları Okulu ikinci mezunlarını verdi

İnsan Hakları Platformu tarafından ikincisi gerçekleştirilen İnsan Hakları Okulu tamamlandı.

Platform adına yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu projesi kapsamında düzenlenen İnsan Hakları Okulu’nun ikincisi 22 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Eğitimde, insan hakları konusunda uluslararası ve bölgesel standartlar, antlaşmalar ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki uygulamalar ele alındı.

İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı, eğitimin son gününde yaptığı konuşmasında, katılımcıların görüşlerinin 2024’te düzenlenmesi planlanan İnsan Hakları Okulu’nun planlanmasında kullanılacağını belirtti.

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