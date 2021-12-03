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İnsan Hakları Örgütlerinden Macron'a "Suriyeli Savaş Suçlusunu Korumayın" Çağrısı

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İnsan Hakları Örgütlerinden Macron'a "Suriyeli Savaş Suçlusunu Korumayın" Çağrısı
İnsan Hakları Örgütlerinden Macron'a "Suriyeli Savaş Suçlusunu Korumayın" Çağrısı

İnsan hakları örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransa'da bulunan ve savaş suçlusu olduğu belirtilen Suriyeli Abdulhamid C'nin yargılanmasının önünün açılması çağrısında bulundu.
Aralarında Amnesty, İnsan Hakları Ligi (LDH), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) gibi örgütlerin bulunduğu 11 kuruluş, Macron'a "Fransa Suriye'de işkence yapanların yargılanmadığı topraklar olmamalı" başlıklı ortak mektup gönderdi.
Mektupta, Yargıtay’ın 24 Kasım tarihli kararında, Fransız Ceza Hukuku 689. maddesinin 11. bendindeki çifte suçluluk kriterlerinin katı bir yorumunu benimseyerek, Suriye Roma Statüsünü onamadığı ve iç hukukunda insanlığa karşı suçları yasa dışı olarak benimsemediği için Abdülhamit C. davasında yargı yetkisi olmadığına hükmettiği kaydedildi. 
 

TAHLİYESİ ENDİŞE VERİCİ 
 

Fransız Yargıtayı'nın bu kararla, ocak ayından bu yana Fransa’da tutuklu bulunan ve insanlığa karşı suç işlemek, işkence yapmak suçlarıyla yargılanan Suriyeli eski istihbaratçı Abdulhamid C'nin yargılanmasının önünü kapamasının ve tahliyesini sağlamasının endişe verici olduğu belirtildi.
Bu kararın, Fransız yargısının 9 Ağustos 2010’da benimsediği, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluş Statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmayan ülkelerde işlenen soykırım, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ile savaş suçlarının Fransa’da yargılanamayacağı kararının bir yansıması olduğu vurgulandı.
Fransa'ya 2015 yılında yasa dışı yollarla giren Suriyeli eski İstihbaratçı Abdulhamid C, 2018 yılında sığınmacı statüsüne kavuşmuştu.
Eski ajan, Suriye rejimi adına işkence yaptığı, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Fransa'da 2019'da hapse mahkum edilmişti.
Fransa Yargıtay Ceza Dairesi, 24 Kasım'da Fransız mahkemelerinin bu suçu yargılama yetkisinin olmadığı gerekçesiyle Abdulhamid C'nin tutukluluk kararını bozmuştu.

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