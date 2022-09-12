İnsan Hakları Platformu Derneği: Soudjis’in soruşturma süreci ve tutukluluk koşulları insan hakları standartları açısından endişe verici

İnsan Hakları Platformu Derneği, “telsiz bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklanan Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının insan hakları standartları açısından “endişe verici” olduğunu belirterek, “Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını” talep etti.

İnsan Hakları Platformu Derneği, Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının insan hakları standartları açısından “endişe verici” olduğunu kaydetti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Andreas Soudjis’in 1 Eylül tarihinde Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye geçiş yaparken, iki gün önce Karpaz bölgesinde kaldığı otel odasında “telsiz bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandığı belirtilerek, “Tutuklanmasının ardından gelişen süreç, insan hakları standartları açısından endişe verici bir şekilde halen devam etmekte, hak ihlallerine zemin yaratan sistematik eksiklik ve bozuklukları bir kez daha görünür kılmaktadır” denildi.

“YARGILANMASINA BAŞLANMAMIŞ KİŞİLERİN SORUŞTURMA ESNASINDA UZUN SÜRE TUTUKLU KALMASI ENDİŞE VERİCİ”

Andreas Soudjis, konu olayın soruşturulmasını halen tutuklu olarak beklemekte olduğu kaydedilen açıklamada, “2 Eylül’de, mahkeme tarafından soruşturmanın ilerlemesi için beş gün verilmiş olmasına karşın, 7 Eylül’de Andreas Soudjis’in, tutukluluğunun sekiz gün daha uzatılmıştır, bu mümkün en yüksek süredir. Henüz yargılanmasına dahi başlanmamış kişilerin soruşturma esnasında uzun süreler kalmaları insan hakları standartları açısından endişe vericidir” ifadeleri kullanıldı.

"MAHKEME EMRİNE RAĞMEN ZANLI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMEDİ"

Dernek ayrıca, “Andreas Soudjis’in avukatının olmadığı bir ortamda sorgulandığını, İskele Ceza Mahkemesi'nin tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilmesi için emir vermesine rağmen sağlık kontrolünden geçirilmediğini” de ileri sürdü.

“SORUŞTURMA SÜRECİNİN VE TUTUKLULUK KOŞULLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Açıklamada, “İnsan Hakları Platformu olarak Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının takipçisi olacağız. Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını talep ederiz” denildi.