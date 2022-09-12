  • BIST 3.521,38
  • Altın 1008.181
  • Dolar 18.2333
  • Euro 18.4666
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

İnsan Hakları Platformu Derneği: Soudjis’in soruşturma süreci ve tutukluluk koşulları insan hakları standartları açısından endişe verici

» »
İnsan Hakları Platformu Derneği: Soudjis’in soruşturma süreci ve tutukluluk koşulları insan hakları standartları açısından endişe verici
İnsan Hakları Platformu Derneği: Soudjis’in soruşturma süreci ve tutukluluk koşulları insan hakları standartları açısından endişe verici

İnsan Hakları Platformu Derneği, “telsiz bulundurduğu” gerekçesiyle tutuklanan Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının insan hakları standartları açısından “endişe verici” olduğunu belirterek, “Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını” talep etti. 

İnsan Hakları Platformu Derneği, Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının insan hakları standartları açısından “endişe verici” olduğunu kaydetti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Andreas Soudjis’in 1 Eylül tarihinde Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye geçiş yaparken, iki gün önce Karpaz bölgesinde kaldığı otel odasında “telsiz bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandığı belirtilerek, “Tutuklanmasının ardından gelişen süreç, insan hakları standartları açısından endişe verici bir şekilde halen devam etmekte, hak ihlallerine zemin yaratan sistematik eksiklik ve bozuklukları bir kez daha görünür kılmaktadır” denildi.

“YARGILANMASINA BAŞLANMAMIŞ KİŞİLERİN SORUŞTURMA ESNASINDA UZUN SÜRE TUTUKLU KALMASI ENDİŞE VERİCİ”

Andreas Soudjis, konu olayın soruşturulmasını halen tutuklu olarak beklemekte olduğu kaydedilen açıklamada, “2 Eylül’de, mahkeme tarafından soruşturmanın ilerlemesi için beş gün verilmiş olmasına karşın, 7 Eylül’de Andreas Soudjis’in, tutukluluğunun sekiz gün daha uzatılmıştır, bu mümkün en yüksek süredir. Henüz yargılanmasına dahi başlanmamış kişilerin soruşturma esnasında uzun süreler kalmaları insan hakları standartları açısından endişe vericidir” ifadeleri kullanıldı.

"MAHKEME EMRİNE RAĞMEN ZANLI, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMEDİ"

Dernek ayrıca, “Andreas Soudjis’in avukatının olmadığı bir ortamda sorgulandığını, İskele Ceza Mahkemesi'nin tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilmesi için emir vermesine rağmen sağlık kontrolünden geçirilmediğini” de ileri sürdü.

“SORUŞTURMA SÜRECİNİN VE TUTUKLULUK KOŞULLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Açıklamada, “İnsan Hakları Platformu olarak Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının takipçisi olacağız. Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını talep ederiz” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 12 Eylül 2022 Pazartesi12 Eylül 2022 Pazartesi 08:26
  • Polisten feci kazayla ilgili açıklama11 Eylül 2022 Pazar 22:06
  • Aksa Fotofest 2022 başvuruları devam ediyor11 Eylül 2022 Pazar 21:00
  • Tatar: Keşke Birleşsek ve Tek Ses Olsak11 Eylül 2022 Pazar 19:00
  • Yeşil Barış Hareketi’nden iklim değişikliği uyarısı11 Eylül 2022 Pazar 18:13
  • 27’nci Alevkayası Yayla Şenliği yapıldı11 Eylül 2022 Pazar 18:10
  • Ağıllar’daki yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alan yandı11 Eylül 2022 Pazar 17:46
  • KAMU-İŞ’ten okullarda grev uyarısı11 Eylül 2022 Pazar 17:40
  • Oğuz: Yangına anında müdahale edildi ve kontrol altına alındı11 Eylül 2022 Pazar 16:35
  • Bisiklet sürücüsü kaza geçirdi11 Eylül 2022 Pazar 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti