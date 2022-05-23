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İnsan hakları platformu, kıbrıs türk ortopedik özürlüler derneği’ne ziyarette bulundu

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“Şartlarımızın eşitlenmesini talep ediyoruz”
İnsan hakları platformu, kıbrıs türk ortopedik özürlüler derneği’ne ziyarette bulundu

İnsan Hakları Platformu Derneği, İnsan Hakları Platformu Proje Direktörü Derya Beyatlı ve Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyesi Ömer Bulduk ile bir araya geldi.

 

Platformun faaliyet alanları ve hak temelli savunuculuk çalışmalarının vurgusunun yapıldığı görüşmede Kibrit, KTOÖD’nin şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda hak odaklı faaliyetlere yer verdiğini, derneğin, engelli bireylerin toplumda eşit şekilde yer alması misyonunun altını çizerek ‘’Bizim çıkış noktamız haklarımızın bize teslim edilmesi, şartlarımızın eşitlenmesini talep ediyoruz’’ vurgusunda bulundu.

İki dernek arasında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette proje çalışanları tarafından farklı tematik alanlarda çalışmalarda bulunan örgütlerin bir araya gelmesinin önemi ve gerekliliği vurgulanırken, platformun kısa süre içerisinde örgüt sayısını yükselttiğini, ortak iş birliği sözleşmelerinin hazırlandığı bu süreçte KTOÖD’nin katkı ve katılımlarının platform ağını genişletmek ve güçlendirmekte önemli bir rol sahibi olabileceği belirtildi.

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