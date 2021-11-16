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İnsan İdrarından Telefon Şarj Edebilen Sistem Geliştirildi!

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Geliştirilen sistemin telefon şarj etme işlemiyle beraber evlerde de elektrik ihtiyacını gidermesi amaçlanıyor.
İnsan İdrarından Telefon Şarj Edebilen Sistem Geliştirildi!

Birleşik Krallık merkezli Bristol Robotik Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar, yenilenebilir enerji kavramını yeni bir boyuta ulaştırdı. İnsan atıklarını elektriğe dönüştürebilen bir temiz enerji yakıt hücresi geliştiren araştırma ekibi projeye “Pee Power” (Çiş Gücü) adını veriyor.

Akıllı telefon şarj etmek amacıyla kullanılabilen sistemin günün birinde evlerin elektrik ihtiyacını gidermesi de hedefleniyor.

 

5 kişinin idrarından 300 W/h elektrik üretildi

Pee Power projesi iki yıl önce İngiltere’de gerçekleştirilen Glastonbury festivalinde gösterildi. Festival kapsamında, belirlenen pisuara 5 gün boyunca çişini yapan insanların toplam idrarından 300 W/h elektrik üretildi. Bristol Robotik Laboratuvarında görev yapan Dr. Loannis Leropoulos konuyla ilgili açıklamasında şunları aktardı:

“Beş gün boyunca pisuara gelen insanların idrarı, 300 Watt/saat elektrik üretmemizi sağladı. Bir başka deyişle; tek Watt’lık ampulü 300 saat, 10 ampulü ise 30 saat çalıştırma imkânımız oldu.”

Mikrobiyal yakıt hücreleri adı verilen, pil benzeri blok sistemiyle çalışan projede, blokların mikrop isimli küçük canlılardan oluşan kolonilerle doldurulması sağlanıyor. Bu mikroplar, idrardaki maddeleri kimyasal parçalara ayırıyor ve çoğalıyor, bu sayede küçük miktarlarda elektrik üretebiliyorlar.

telefon pil ömrü

Sistemin telefon şarj etme dışında, bir evin tamamının elektrik ihtiyacına yetecek şekilde enerji üretimini sağlaması hedefleniyor. Paylaşılan bilgilere göre, bir insan günde ortalama 2-2.5 litre arasında sıvı dışkı üretiyor. Bu da aile üyelerinin toplamı düşünüldüğünde bol miktarda enerji kaynağı anlamına geliyor. Dr. Loannis Leropoulos analizini şöyle paylaştı:

“Örnek vermek gerekirse, beş kişinin yaşadığı bir evde 10 ila 12 litre idrar üretilecek demektir. Bu, ölçekli bir mikrobiyal yakıt hücresi sisteminin sürekli olarak elektrik sağlaması için yeterli olacaktır.”

Daha önce dışkıyı sanal paraya dönüştüren proje de geliştirilmişti

İnsan atıklarını ‘değerlendirme’ fikri sadece Pee Power projesiyle sınırlı değil. Güney Kore’de bir çevre mühendisi tarafından tasarlanan tuvalet, insan dışkısıyla yeşil enerji üretebiliyor. Tuvaletin her kullanımı, bir kitap veya kahve olarak geri dönüyor. Ggool isimli sanal para birimi geliştiren mühendis Cho’nun yarattığı sistem, dışkılama sonucunda kişiye 10 Ggool parası kazandırıyor. Paranın geçtiği kampüste dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz.

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