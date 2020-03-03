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İnsan kaçakçıları 'indirime gitti': 100 lira vereni Yunanistan'a geçiriyoruz

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"Görev gibi görüyorum, parasında değilim"
İnsan kaçakçıları 'indirime gitti': 100 lira vereni Yunanistan'a geçiriyoruz

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almasıyla on binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin sert tutumu karşısında mülteciler, sınırı geçebilmek için insan kaçakçılarına yöneldi.

Euronews'in haberine göre, kaçakçılar, indirime gittiklerini hatta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu işi daha kolay yapabildiklerini söyledi.

"Görev gibi görüyorum, parasında değilim"

Edirne'de Meriç Nehri'nin kenarında bekleyen Semih isimli kaçakçı, "Göçmenlerin buraya gelip Yunanistan'a geçme durumu oldu. Türkiye tarafından bir serbestlik var. Daha önce adam başı 200, 300 dolara geçiriyorduk karşı tarafa. Şimdi Türk parası ile 100 liraya geçiriyoruz. Görev gibi görüyorum. Ben parasında değilim. Bunlar buradan gitsinler, Türkiye'nin ekonomik durumu düzelsin benim için başka bir şeye gerek yok" diye konuştu.

"Karşı tarafta Yunan askerleri bize silah çektiler"

Kaçakçı Cevat ise, "Şu anda göçmenler devamlı geliyor. Binlerce kişi.. Sayısı bile belli değil. Her akşam sabaha karşı binlerce insan geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda şey yaptı, izin verdi. Bunların (göçmenler) buradan gitmesi için. Ama Yunanistan tarafında sıkıntı yaşıyoruz. Az önce karşı tarafta Yunan askerleri bize silah çektiler" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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