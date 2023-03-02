İnsan kaçakçıları, teminatla serbest...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu Ömer F.Ş, zanlılar M.Ş, R.A ve M.K'nin Antalya’dan 9 metre uzunluğunda ‘Chico’ isimli zodyak ile mültecileri KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik tarafından kovalama sonrası Girne açıklarında arasında yakalandıklarını açıkladı.

Sengil, 3 zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini ve O.G ile telefon görüşmesi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, lapta Belediyesinde çalışan Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak zanlıların onları görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi.

Yaşa dışı yollardan ülkeye getirilen 14 mültecinin bulunamadığını kaydeden Şengil, ayrıca zanlı O.G'nin benzer suçtan dosyası olduğunu kaydetti.

Polis, ilk dört zanlının ardından suçla bağlantıları tespit edilen C.B, M.Rve M.O.E'nin de tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, M.Ş, R.A, M.K, O.G, M.R ve M.O.E'nin 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine, C.B'nin ise 35 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.