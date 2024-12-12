İnsan kaçakçılığı... 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş

Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Nissanka Sadunii Wasa de Silva ve Priyadursha Opatha Vithange dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan soruşturma tutuklanan Silva’nın Mayıs- Kasım tarihleri arasında 13 kişiden farklı meblağlarda döviz alarak, toplam 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş yapmaları için Gönyeli'deki bir otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi göstererek rezervasyon yaparak, ülkeye turist olarak, giriş yapmalarını sağladığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, Sri Lanka vatandaşı olduğunu, 5 yıldır ülkede bulunduğunu söyleyerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, zanlı zanlı Vithange’nin ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapıldığını söyledi. Polis, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde tanık olduğunu da belirterek 4 gün ek süre istedi.

Zanlı Vithange 2 çocuğu olduğunu, buraya gelmek için para borçlandığını söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Silva’nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı_vucut yapmasına 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Priyadursha Opatha Vithange’nin 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.