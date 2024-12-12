  • BIST 10140.81
  • Altın 3046.67
  • Dolar 34.8264
  • Euro 36.6648
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İnsan kaçakçılığı... 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş

» »
Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Nissanka Sadunii Wasa de Silva ve Priyadursha Opatha Vithange dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
İnsan kaçakçılığı... 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş

Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan soruşturma tutuklanan Silva’nın Mayıs- Kasım tarihleri arasında 13 kişiden farklı meblağlarda döviz alarak, toplam 26 bin 400 dolar karşılığında KKTC’ye giriş yapmaları için Gönyeli'deki bir otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi göstererek rezervasyon yaparak, ülkeye turist olarak, giriş yapmalarını sağladığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, Sri Lanka vatandaşı olduğunu, 5 yıldır ülkede bulunduğunu söyleyerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, zanlı zanlı Vithange’nin ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapıldığını söyledi. Polis, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde tanık olduğunu da belirterek 4 gün ek süre istedi.

Zanlı Vithange 2 çocuğu olduğunu, buraya gelmek için para borçlandığını söyledi.  Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Silva’nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı_vucut yapmasına 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.  Yargıç, Priyadursha Opatha Vithange’nin 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki bazı tüzükler düzenlendi12 Aralık 2024 Perşembe 13:28
  • Amcaoğlu’ndan Sanayi Odası’na: Endişeler yersiz12 Aralık 2024 Perşembe 13:00
  • YASAL STATÜSÜ OLMAYAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI12 Aralık 2024 Perşembe 12:52
  • TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA12 Aralık 2024 Perşembe 12:41
  • KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNA BÜYÜK DARBE12 Aralık 2024 Perşembe 12:15
  • İzin Kurulu Başkanlığına yeniden Ahmet Aydın atandı12 Aralık 2024 Perşembe 12:12
  • Şenkul: Polis kontrolünden kaçmayı “caydırıcı” hale getirecek yasal düzenleme yapılmalı12 Aralık 2024 Perşembe 11:28
  • Bakanlar Kurulu, 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi12 Aralık 2024 Perşembe 10:58
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak12 Aralık 2024 Perşembe 10:23
  • KTSO: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabeti sağlanmalı11 Aralık 2024 Çarşamba 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti