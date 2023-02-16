İnsan Kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.. Zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk emri verildi

İnsan Kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı..Zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk emri verildi.

Akdeniz köyünde meydana gelen ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçuyla ilgili olarak, biri kadın 5 kişi tutuklandı. Zanlılar, Mesut Şanlı, Rasit Almohamad ve Murat Kıyıcı ile onlarla bağlantısı olduğu tespit edilen Onur Güren ile Fidan Dağcı Güren Girne Kaza Mahkemesi’ne yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar aleyhine 8’er gün tutukluluk talep etti. Tarafların taleplerini değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.