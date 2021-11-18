  • BIST 1.736,88
  • Altın 663,79
  • Dolar 11,0892
  • Euro 12,6018
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

İnsan Kaçakçılığı Yaptığından Şüphelenilen Şahıs Tutuklandı

» »
Selanik’ten Gelen Konteynerden Kıyafet Yerine Havai Fişek Çıktı
İnsan Kaçakçılığı Yaptığından Şüphelenilen Şahıs Tutuklandı

 Rum tarafında, 48 yaşındaki bir şahsın, üçüncü ülke vatandaşlarının Rum Yönetimi topraklarına girişlerine yardımcı olma konusundaki bir davayla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklandığı haber verildi.

Bahse konu şahsın, iki gün önce, beraberindeki üçüncü ülke vatandaşı 8 kişiyle birlikte “Mağusa” deniz bölgesinde tespit edilen bir tekneyle Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Fileleftheros gazetesi, liman polisinin tekneyi tespit ettiğini ve daha sonra 9 mülteciyi Protara bölgesindeki bir limana götürdüğünü kaydetti.

Gazete, 48 yaşındaki mülteci tacirinin aynı zamanda tekneyi kullanan kişi olduğuna dair tanık ifadeleri bulunmasından dolayı, söz konusu kişinin tutuklandığını ekledi.

SELANİK’TEN GELEN KONTEYNERDEN KIYAFET YERİNE HAVAİ FİŞEK ÇIKTI

Öte yandan, gazetede yer alan başka bir haberde, Selanik’ten Güney Kıbrıs’a giden ve limandan Limasol’daki bir şirkete ait binaya nakledilen konteynerde çok sayıda havai fişek tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili 45 ve 46 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını yazan gazete, konteynerin içerisinde kıyafet olduğunun söylendiğini ancak konteynerin ağırlığının gümrük memurunun dikkatini çekmesi üzerine, konteynerde yapılan aramada çok sayıda havai fişek, meşale, patlangaç ve maytap tespit edilerek, bunlara el konduğunu belirtti.

Konteynerde toplamda 1291 kilo havai fişek ve maytap tespit edildiğini kaydeden gazete, bahse konu ürünleri sipariş ettiğinden söz edilen 45 yaşındaki şahıs ile bunları ithal ettiğinden söz edilen 46 yaşındaki şahsın tutuklandığını ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de kalan Türk malları ile ilgili YENİ DÜZENLEMELER!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:46
  • KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:42
  • KKTC’den alınan akaryakıt meselesi yine gündemde17 Kasım 2021 Çarşamba 15:45
  • Anastasiades, Kıbrıs Helenizminin ateş altında olduğunu söyledi17 Kasım 2021 Çarşamba 12:11
  • Hristodulidis ve Dendias’tan Koordinasyon Görüşmesi17 Kasım 2021 Çarşamba 12:10
  • Makarios hastanesinde yeni yenidoğan yoğun bakım ünitesi oluşturulacak17 Kasım 2021 Çarşamba 11:51
  • Güney'de adli tıp uzmanları, ceset hırsızlığının araştırılmasına yardımcı oluyor17 Kasım 2021 Çarşamba 11:49
  • Cyprus Mail: Crans Montana kargaşası, Anastasiades'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor17 Kasım 2021 Çarşamba 11:40
  • Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka!16 Kasım 2021 Salı 21:25
  • Türkiye’nin Maraş’taki Faaliyetleri Konusunda “Seçenekler Belgesi” Tartışması16 Kasım 2021 Salı 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti