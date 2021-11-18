İnsan Kaçakçılığı Yaptığından Şüphelenilen Şahıs Tutuklandı

Rum tarafında, 48 yaşındaki bir şahsın, üçüncü ülke vatandaşlarının Rum Yönetimi topraklarına girişlerine yardımcı olma konusundaki bir davayla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklandığı haber verildi.

Bahse konu şahsın, iki gün önce, beraberindeki üçüncü ülke vatandaşı 8 kişiyle birlikte “Mağusa” deniz bölgesinde tespit edilen bir tekneyle Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Fileleftheros gazetesi, liman polisinin tekneyi tespit ettiğini ve daha sonra 9 mülteciyi Protara bölgesindeki bir limana götürdüğünü kaydetti.

Gazete, 48 yaşındaki mülteci tacirinin aynı zamanda tekneyi kullanan kişi olduğuna dair tanık ifadeleri bulunmasından dolayı, söz konusu kişinin tutuklandığını ekledi.

SELANİK’TEN GELEN KONTEYNERDEN KIYAFET YERİNE HAVAİ FİŞEK ÇIKTI

Öte yandan, gazetede yer alan başka bir haberde, Selanik’ten Güney Kıbrıs’a giden ve limandan Limasol’daki bir şirkete ait binaya nakledilen konteynerde çok sayıda havai fişek tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili 45 ve 46 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını yazan gazete, konteynerin içerisinde kıyafet olduğunun söylendiğini ancak konteynerin ağırlığının gümrük memurunun dikkatini çekmesi üzerine, konteynerde yapılan aramada çok sayıda havai fişek, meşale, patlangaç ve maytap tespit edilerek, bunlara el konduğunu belirtti.

Konteynerde toplamda 1291 kilo havai fişek ve maytap tespit edildiğini kaydeden gazete, bahse konu ürünleri sipariş ettiğinden söz edilen 45 yaşındaki şahıs ile bunları ithal ettiğinden söz edilen 46 yaşındaki şahsın tutuklandığını ekledi.