İnsan kaçırma, soygun, şiddet, darp… Cesur Dinç, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan kaçırma, alıkoyma, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlı Cesur Dinç teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, Fatih Şimşek suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, 13 Ağustos 2024 tarihinde A.Ö. ile aralarında alacak verecek işi olan zanlılar Cesur Dinç ve beraberindeki 5 kişinin müştekiyi Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine çağırarak konuştukları sırada muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini, akabinde bina dışına çıkmasına izin vermeyip müştekiyi bulundukları yerden zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek zorla kaçırıp alıkoyduklarını söyledi. Polis, zanlılar Cesur Dinç ile 5 kişinin, müştekiye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunarak arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikâyetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, diğer 5 kişinin ise halen arandığını açıkladı. Polis, zanlı Dinç’in 17 ve 20 Ağustos tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlıyı suça bağlayıcı emareler tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, mesele kapsamında tutuklanan Fatih Şimşek’in ise yapılan soruşturma sonucu suçla bağının görülmediğini, önceki gün açık ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.