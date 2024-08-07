İnsan Kaçırma, Soygun, Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp

Gönyeli'de Dehşet Veren Olay: Şiddet, Kaçırma ve Soygun

05 Ağustos 2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli'de gerçekleşen olayda S.D. (39), aynı yerde sakin B.U. (20) isimli şahsı kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle evinde boğazını sıkarak ve yüzüne vurarak ciddi şekilde darp etti. Bu şiddet olayının ardından, B.U.'dan zorla para isteyen S.D., B.U.'yu rızası dışında tehdit ve zor kullanarak aracına bindirip Girne'ye götürdü. Burada, B.U.'yu ATM cihazından 7,400 TL çekmeye ve 2,600 TL'yi de IBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirmeye zorladı. Toplamda 10,000 TL'lik soygunun ardından, olay polisin bilgisine geldi ve S.D. tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir