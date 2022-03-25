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İnsan kanında ilk kez tespit edildi!

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İnsan kanında ilk kez tespit edildi!
İnsan kanında ilk kez tespit edildi!

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler artık Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor.

Hollanda'daki Vje Uje Uje Üniversitesi bilim insanları, 22 bağışçıdan kan örneklerini analiz etti ve 17 örnekte plastik parçacıklar buldu.

Parçacıkların içeceklerin konulduğu pet şişerde, gıda ürünlerini paketlemekte kullanılan pastik içeriğinde bulunan polistiren içerdiği belirlendi.

ORGANLARA YERLEŞEBİLİYOR

TRT Haber'e göre ilk kez insan kanında tespit edilen plastik parçalar vücutta dolaşabiliyor ve organlara yerleşebiliyor.

Kan örneklerinin dörtte biri, plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen içeriyordu. Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.

Ancak araştırmacılar, hava kirliliği ile de vücuda giren mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesinden ve her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

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