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İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, İlk Kez Dernek Ofisine Sahip Olmayı ve Yeni Avrupa Birliği Projelerini Kutladı

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İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, İlk Kez Dernek Ofisine Sahip Olmayı ve Yeni Avrupa Birliği Projelerini Kutladı
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, İlk Kez Dernek Ofisine Sahip Olmayı ve Yeni Avrupa Birliği Projelerini Kutladı

 İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri dün akşam bir araya gelerek ilk kez bir dernek binasına kavuşmayı kutladı.

 

Covid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik 17.30’da, İKYD Başkanı Ahmet Türkdoğan’ın konuşmasıyla başladı.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin (İKYD) kurulduğu tarihten bu yana ilk defa dernek binasına kavuşturduklarını belirten Türkdoğan, derneğin artık çalışmalarını daha etkin yürütülebileceğini ve dernek kimliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Türkdoğan yeni dernek binasına ek, İKYD’nin sivil toplum iş birliğinde hak temelli iki farklı Avrupa Birliği projesine imza attığını duyurdu.

 

Ülkenin çalışan hakları noktasında zayıf kaldığını ve bu haklara ilişkin bilinç eksikliği olduğunu insan kaynakları profesyonelleri olarak tespit ettiklerini söyleyen Türkdoğan, derneğin bu hakların güçlendirilmesi ve bilinç yaratılması için çalışmalar yaptığını kaydetti.

 

Türkdoğan, çalışan haklarının güçlendirilmesi ve bu haklara ait ortak bir bilincin oluşturulması için derneğin Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile iş birliği içinde “Equal Rights for All” isimli projeyi yürüttüğünü söyledi.

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İKYD’nin ikinci projesinin ise Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers ortaklığında yürütülen “Seeing Youth” projesi olduğunu aktaran Türkdoğan, bu projenin, stajyerliğin özel sektörde kabul görmesi ve gençlere staj imkânı sağlanması için oluşturulduğunu belirtti.

 

Projelerin genel anlamda nitelikli eleman havuzunu artırmak, çalışma ortamlarını iyileştirmek, LGBTİ+ bireylerin istihdama katılması gibi ülkenin ihtiyacına cevap verecek büyük görevler üstlendiğini kaydeden Türkdoğan, bu noktada birlik beraberliğin önemine vurgu yaparak derneğin eski başkanlarına ve tüm İK gönüllülerine destek verme çağrısında bulundu.

 

Başkan Türkdoğan, ayrıca İnsan Kaynakları alanında ihtiyaç duyulan herhangi bir konuda Sivil Toplum Örgütlerine ücretsiz destek verileceğini de belirtti.

 

Açılış konuşmasının ardından İKYD’nin 4. Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını içeren sunum gösterimi yapıldı ve davetliler kokteyl eşliğinde sosyal bir buluşma gerçekleştirdi.

 

İKYD’nin 4. Dönem yönetiminde Başkan Ahmet Türkdoğan’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Petek Erk, Ferhun Faruk, İsmet Topaloğlu ve İlkin Çelikli bulunuyor.

 

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