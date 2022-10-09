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İnsan mimiklerini taklit edebilen robot Ameca görenleri hayrete düşürdü

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"Dünyanın en gelişmiş" insansı robotu olarak lanse edilen Ameca, yayınlanan yeni ve ürpertici bir videoda yanındaki araştırmacının yüz ifadelerini gerçek zamanlı olarak taklit ediyor.
İnsan mimiklerini taklit edebilen robot Ameca görenleri hayrete düşürdü

İngiltere merkezli Engineered Arts tarafından yaratılan robot Ameca’nın, göz kırpma, yüzünü buruşturma ve gülümseme gibi insan ifadelerinin birçoğunu kopyaladığı görülüyor.

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Daily Mail’in haberine göre, yayınlanan videoda Ameca, ARKit uygulamasının açık olduğu telefonu tutan ve ona bakan Chen adlı bir araştırmacının yüz mimiklerini tekrarlarken görülüyor.

Sistem algılanan hareketi gerçek zamanlı olarak bir 3D karakter modeline uygulayarak kameradaki kişinin modelin hareketini, yani Ameca’yı, bir “sanal kukla” gibi kontrol etmesine izin veriyor.

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“İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIM”

Robot, Engineered Arts tarafından “dünyanın en gelişmiş insansı robotu” olarak tanımlandı.

Engineered Arts, “Buradaki amaç, en iyi ifade yeteneklerini oluşturmaktır. Ameca, insan ifadesinin küçük inceliklerini taklit edebiliyor. Evet, bu gerçek bir robot, bu videoda CGI yok!” dedi.

 

Yapay zeka tehdidi üzerine geçen ay YouTube’da yayınlanan bir tartışmada Ameca, “endişelenmeye gerek olmadığını” ve kendisi gibi androidlerin “insanlara yardım etmek ve hizmet etmek” için burada olduğunu söyledi.

Ameca şu anda yürüyemiyor olsa da Engineered Arts, onu daha da insansı yapan bir versiyon üzerinde çalıştığını söylüyor.

Engineered Arts, bir etkinlik veya sergi için kiralanabilmesine rağmen, hala geliştirme aşamasında olduğu için robotun ne kadara mal olduğunu ise açıklamıyor.

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