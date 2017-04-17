İnsan sağlığının önemi

KKTC’de en değersiz olan insan sağlığıdır,

Yollarımız tam bir felaket

Aracınızda giderken her türlü tehlikeye maruz kalırsınız. Şehir içinde ve dışında seyahat ederken çukurlara düşer ya kaza yaparsınız ya aracınıza zarar verirsiniz.

Trafik kazası yaparsanız ölümlü kazalara bile verilen cezalar ballı kaymak türünden. Sanki da giden gitmiştir türünden

Uyuşturucu kullanımı artıyor. Uyuşturucudan ölen insan sayımız her geçen gün artıyor. Yıllardır yakalanan uyuşturucu baronu yok.

Ortalarda uyuşturucu koklayan köpekler var. Otobüste, yolda, uşak alanında 1-2 Gram Hint kenevirini dahi yakalıyor. Fakat sanki bu köpekler birkaç gramı bulmak için eğitilmişler daha üzerini yakalamakta yetersizler işte bu nedenle baronlar yakalanamıyor.

Uyuşturucu cezaları da insafa kalmış 3 gram Hint kenevirine 11 ay,1300 kök Hint kenevirine 12 ay cezalar var.

Belediyelerin sağlık uygulamalarına bakalım.

Bir Belediyemiz sağlık denetimi yapıyor. Özet

Hijyen koşulların yetersizliği, karnelerinin bulunmaması gibi nedenlerle 3 kafe ve restorana.

Toplam 488 TL para cezası kesildi.

Yani ortalama 163 TL

Basit trafik cezasının 183 TL’den başladığını düşünürseniz demek sağlık sudan ucuz.

22 Aralık 2016’da Devlet Kimya Laboratuarı yandı neredeyse üç buçuk ay sağlık konusunda hiçbir analiz yapılamadı.

Sağlık Müsteşarı’na bir TV kanalında soruluyor.

‘’Bu tahliller için Güneyde akredite olmuş Laboratuardan yardım talebiniz oldu mu?

Müsteşar cevap veriyor. İthalatçı veya üreticilerden bize bu yönde talep gelmedi.

Vay be denek Sağlık Bakanlığımız Halkın değil İthalatçı ve üreticinin haklarını koruyor.

Halka ilaçlı ürünü satacak kimler İthalatçı ve üreticiler. Halkı düşünen kim.

Binmişiz bir gemiye gidiyoruz alamete..

Hiçbir sağlık sorunu Hükümetlerimizin sorunu değil onlar için yandaşlar ile üleşme ve seçilme önemli gerisi fasa fiso..

Hükmedenler Unutmayın gün gelir devran döner ararsınız da bulamazsınız bu halkı.