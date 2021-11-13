İnsan Spermini Dişi Gorillere Enjekte Ettiler

Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Stalin'in yaptırdığı çılgın deneyler yeniden gündem oldu. İddialara göre Stalin, hükümette olduğu dönemde "Süper asker" yaratmak amacıyla insan spermini dişi gorillere enjekte ettirdi ve ortaya "Yarı insan yarı maymun" denen hayvan çıktı. İşte bir döneme damga vuran Oliver'in hikayesi...

Sovyetler Birliği'ni 1920'lerin sonundan ölüm tarihi olan 1953 yılına kadar diktatörlükle yöneten Josef Stalin'in yaptırdığı çılgın deneyler, 1990'lı yıllarda birer birer ortaya çıktı. Stalin'in yaptırdığı en ilginç deney ise "Yarı insan yarı maymun" deneyi oldu. Stalin, Rus bilim insanı İlya İvanoviç'e verdiği talimatla yenilmez bir Kızıl Ordu yaratılmasını istedi. İvanoviç de bu talep doğrultusunda çalışmalara başladı.

Josef Stalin

AFRİKA'YA GİDİP HAYVAN TOPLADILAR

Rus bilim insanlarından oluşturduğu ekiple çalışmalara başlayan Ivanov, bir süre sonra hazırladığı raporu Sovyet yönetimine götürdü ve Afrika'dan hayvan toplanılması için izin istedi. Yönetimden istediği izni alan İvanoviç, hemen Afrika'ya gitti ve bir çalışma istasyonu kurdu.

Rus bilim adamı İvanoviç

HİÇBİRİ HAMİLE KALMADI

Araştırmacılar, uzun uğraşlar sonucunda dişi gorilleri yakaladı ve 3 gorili döllemeyi başardı. Fakat hayvanlardan hiçbiri hamile kalmadı. Bu deneyden başarısız olarak ayrılan İvanoviç, Rusya'ya döndü ve Abhazya Cumhuriyeti'nde 20 şempanzeyle bir maymun yuvası kurdu. İddialara göre buradaki deneyler başarılı oldu ve Oliver ismi verilen maymun üretildi. Ancak bilim dünyası, insan sperminin hayvanı hamile bırakmasının imkansız olduğunu belirterek hiçbir zaman bu iddiaya inanmadı.

Oliver, bakıcıları tarafından tutuluyor

"BAŞARDIK" ALGISI YARATTILAR

Deneylerin ardından Rus bilim insanları, "Yarı insan yarı maymun" dedikleri Oliver'i herkese tanıttılar ve çok ciddi bir koruma altında tuttular. Fakat o dönem ortaya çıkarılamayan gerçek, 1996'da yapılan çalışmalarla kesin olarak kanıtlandı. Hayvan üzerinde yapılan çalışmada Oliver'in 48 kromozomu olduğu ve insan merkezli olmadığı rapor edildi.

Bu sonuçla birlikte de Rus bilim insanlarının tezi çürümüş oldu.