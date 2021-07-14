  • BIST 1.367,250
  • Altın 504,04
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

İnsan Terinden Elektrik Üreten Cihaz: Telefonunuzu Parmaklarınızla Şarj Edebileceksiniz

»
ABD'li araştırmacılar, mesajlaşma, yazı ve araba kullanma gibi günlük aktiviteleri elektrik enerjisine dönüştürebilen bir cihaz üretti.
İnsan Terinden Elektrik Üreten Cihaz: Telefonunuzu Parmaklarınızla Şarj Edebileceksiniz

ABD'li araştırmacılar, mesajlaşma, yazı ve araba kullanma gibi günlük aktiviteleri elektrik enerjisine dönüştürebilen bir cihaz üretti. Bugüne kadar, üretilen en verimli giyilebilir güç toplayıcısı olarak kabul edilen alet, parmak ucundaki teri enerjiye dönüştürerek çalışıyor. Bilim insanları, yeni teknolojinin enerji sürdürülebilirliği konusunda önemli bir adım olduğunu açıkladı.

ABD’de California Üniversitesi’nden araştırmacılar, parmağı yara bandı gibi saran yeni bir giyilebilir cihaz geliştirildi. Söz konusu alet, insanların terini  toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyor. 

Güç üreten giyilebilir cihazların çoğu, kullanıcıların yoğun egzersiz yapmasını gerektiriyor. Ancak yeni cihaz, bir kişi uyuyor olsa bile parmak uçlarındaki nemden elektrik üretmek için pasif bir sistem kullanıyor.

PARMAK UÇLARI VÜCUDUN EN ÇOK TERLEYEN BÖLGESİ

Diğer taraftan, araştırmacılara göre parmak uçları, vücuttaki en yüksek ter bezleri konsantrasyonlarından birine sahip ve her bir parmak, diğer alanların çoğundan 100 ile 1000 kat daha fazla ter üretiyor.

Çalışmanın yazarı Lu Yin, "Vücudun diğer kısımlarında daha terli hissetmemizin nedeni, bu bölgelerin iyi havalandırılmamasıdır. Tersine, parmak uçları her zaman havaya maruz kalır, bu nedenle ter dışarı çıkarken buharlaşır. Yani, buharlaşmasına izin vermek yerine, bu teri toplamak için cihazımızı kullanıyoruz ve önemli miktarda enerji üretebiliyoruz” dedi.

TÜM GÜNLÜK AKTİVİTELER ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞEBİLİR

Yin, cihazdaki akıllı sünger malzeme sayesinde terin iletkenler tarafından toplanıp işlendiğini söyledi. Buna göre, enerji toplayıcı, kullanıcı terlemeye başladığında ya da hafif parmakla hafifçe vurduğunda az miktarda elektrik üretmeye başlıyor. Bu sayede, telefonda mesajlaşmak, araba kullanmak, piyano çalmak, ya da yazı yazmak gibi faaliyet kolayca elektrik enerjisine dönüşüyor. 

10 SAATLİK ÇALIŞMA BİR KOL SAATİNE YETECEK KADAR ELEKTRİK ÜRETTİ

Joule adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, cihazlarını test etmek için bir gönüllüden, aleti parmağına takarken yazma, dokunma ve hatta uyuma gibi çeşitli görevleri yerine getirmesi istendi. Cihaz, 10 saatlik uykunun ardından, bir elektronik kol saatini 24 saat çalıştırmaya yetecek kadar yaklaşık 400 milijoule enerji topladı. Bir saatlik sıradan yazı yazma ve fare tıklaması gibi sıradan  faaliyetlerde ise cihaz  neredeyse 30 milijoule enerji üretti.

Yin, “Diğer terle çalışan giyilebilir cihazların aksine, bizim teknolojimiz kullanıcılardan  hiçbir fiziksel girdi istemiyor. Bu çalışma, giyilebilir cihazları sıradan insanlar için daha pratik, kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek için atılmış bir adımdır. Yakında insanlar telefonlarını parmaklarıyla şarj edebilirler” dedi.

Ancak bilim insanları için  bu kadar küçük bir alandan teri toplamak ve onu elektriğe dönüştürmek, özel malzeme ve mühendislik gerektiren zorlu bir işti.

Yin’in yaptığı açıklamaya göre cihaz, ter emici bir karbon köpüğünden yapılmış elektrik elektrotlarla donatıldı.

UZUN BİR SÜRE BOYUNCA KULLANILABİLİR

Yin, "Cihazın boyutu yaklaşık bir santimetrekare.. Malzemesi de esnektir, bu yüzden çok sert olduğu veya garip hissetmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Uzun bir süre boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz” dedi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni iPhone 13'te bir özellik ortaya çıktı14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:45
  • Türk bilim insanları, 6 ülkede 60 yeni tür bakteri keşfetti14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:40
  • Fransa'dan Google'a 500 Milyon Euro Ceza13 Temmuz 2021 Salı 22:00
  • Zoom, Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Kites'i Satın Alıyor13 Temmuz 2021 Salı 21:30
  • Eksen Eğikliği Yaşamın Sırrı Olabilir13 Temmuz 2021 Salı 21:15
  • Musk: Tesla’nın Patronu Olmaktan Nefret Ediyorum13 Temmuz 2021 Salı 21:00
  • Dünya Devasa Asteroitlerin Hedefiydi13 Temmuz 2021 Salı 20:45
  • Uzmanlar Black Widow Dolandırıcılığına Karşı Uyardı13 Temmuz 2021 Salı 20:30
  • Fabrikalarda Robotlarla Maliyetleri Düşürme Yarışı13 Temmuz 2021 Salı 20:00
  • Tarihi Uçuştan Hemen Önce: Elon Musk, Richard Branson’u Ziyaret Etti12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti