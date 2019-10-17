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“İnsan Tıcaretı ile Mücadelede Bırlıkte Çalışalım” başlıklı panel yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda

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“İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım” başlıklı panel, yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılacak.
“İnsan Tıcaretı ile Mücadelede Bırlıkte Çalışalım” başlıklı panel yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’da başlayacak panelde, AB'nin geçen yıl açtığı “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” proje çağrısı kapsamında hibe desteği alan projelerin sunumları yapılacak.


Panelde ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretiyle daha iyi mücadele edebilmeye yönelik yerel fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar tartışılarak, ilgili tüm paydaşlar arasında bir koordinasyon sağlanması amaçlanıyor.

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