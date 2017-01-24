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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

İnsan ticareti kurbanları tanıklık etmeden kaçıyor

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İnsan ticareti kurbanları tanıklık etmeden kaçıyor
Güney Kıbrıs’ta, insan ticaretine ilişkin davaların görülmesi sırasında tanıklık yapacak olan insan ticareti kurbanlarının, davaları beklemeden, Ada’dan ayrıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, insan ticareti kurbanlarının, davaların görülmesi zamanı için çok beklemek zorunda kalmalarına bağlı olarak Ada’yı terk ettiklerini belirtti.

Polisin buna müdahale etme hakkının bulunmadığını belirten gazete, bu konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre, polisin ilgili birim sorumlusu Rita Suberman, toplantıda yaptığı açıklamada, 2015 yılında, polisin toplam 20 olayı araştırdığını, 3 durumda ise, mahkemede tanıklık yapacak olanların Ada’dan ayrıldığını, bunun da yargı sürecinden kaynaklandığını ifade etti.

Suberman, 2016 yılında ise durumun daha trajik olduğunu, polisin 25 olayı araştırdığını ve 17 tanığın “kaybedildiğini” (Ada’dan ayrıldığını) belirtti.

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