İnsan ticareti ve suistimali yapan işverenlere hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta yabancı işçilere yönelik şiddet uyguladıkları ve emek sömürüsü yaptıkları gerekçesiyle üç Kıbrıslı Rum, insan ticaretine karıştığı gerekçesiyle ise iki Bangladeş uyrukluya hapis cezası verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görülen davaların ilkinde, 51 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, yanında çalıştırdığı Bangladeş uyruklu bir kişiye insanlık dışı muamelede ve emek sömürüsünde bulunmak suçundan 12 ay hapse mahkum edildiğini yazdılar.

Başka bir davada ise yaşları 68 ve 61 olan Kıbrıslı Rum karı kocanın, yanlarında çalıştırdıkları yabancı uyruklu kişiye insanlık dışı muamele ve şiddet uyguladıkları gerekçesiyle hapse mahkum edildikleri, şahısların hastalıkları ve engelli oluşları göz önüne alınarak cezalarının üç yıl ertelendiği belirtildi.

Gazete ayrıca, iyi şartlarda çalışacakları vaadiyle kendi ülkesinden işçileri Güney Kıbrıs’a getiren Bangladeş uyruklu bir şahsa gıyabında beş yıl, bu kişiye yardım etmek suçundan bir başka Bangladeşliye ise 12 ay hapis cezası verildiğini yazdı.