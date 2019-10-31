İnsan ticareti yapan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Limasol’da, maddi sıkıntı çeken genç kızlara para karşılığı masaj yaptıran ve müşterilerle cinsel ilişkide bulunmaya zorlayan iki kişinin, Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ukrayna ve Kamerunlu genç kızların, söz konusu iki kişinin zoruyla, ücreti 40 ile 120 Euro arasında değişen masaj hizmeti verdiğini ve 10-15 Euro karşılığında da müşterilerle birlikte olduğunu yazdı.



Gazete, tutuklanan kişilerin 36 yaşındaki Yunan ile 39 yaşındaki Çinli bir çift olduğunu ve aleyhlerinde Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekizer günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.



BÜFE SOYGUNU



Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da dün, maskeli ve bıçaklı bir soyguncunun, Aşağı Polemidya bölgesinde bulunan bir büfeye giderek, bıçak tehdidiyle büfe sahibinden kasadaki paraları alarak gözden kaybolduğunu yazdı.

Haberde, soygunun büfenin kamera görüntülerine de yansıdığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETTİ, TUTUKLANDI



Gazetenin bir başka haberinde de, Limasol’da sakin 23 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandığı bildirildi.



Haberde, 14 yaşındaki kız çocuğunun polise ihbarda bulunduğu ve söz konusu şahsın, polis tarafından tutuklanmasının ardından, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.



Gazete, bir diğer tecavüz olayının da geçen hafta Baf’ta yaşandığını; 20 yaşındaki bir şahsın reşit olmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini ve Baf Kaza Mahkemesi’nin, şahsın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına hükmettiğini yazdı.