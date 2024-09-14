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İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışma Grubu, Güzelyurt'taki Mağdurlarla İlgili İhtiyaç Haritalandırması Çalışmalarını Tamamladı

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İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışma Grubu, Güzelyurt'taki Mağdurlarla İlgili İhtiyaç Haritalandırması Çalışmalarını Tamamladı
İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışma Grubu, Güzelyurt'taki Mağdurlarla İlgili İhtiyaç Haritalandırması Çalışmalarını Tamamladı

İnsan Hakları Platformu'nun çağrısı üzerine, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, CTP, TDP, Bağımsızlık Yolu, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KAYAD, Çalışan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin katılımıyla kurulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışma Grubu, Güzelyurt bölgesinde yaşanan emek sömürüsü ve insan ticareti vakalarına yönelik önemli bir adım attı.

600 kişiyi aşkın narenciye işçisi vakasında mağdurların insan haklarına ve adalete erişimlerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, bölgede kampları gezip mağdurlarla bire bir görüşmeler yapılarak devam etti. Çalışma Grubu, 13 Eylül 2024 tarihinde, CTP, TDP, Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Hakları Platformu temsilcileri ile birlikte bölgedeki kampları ve bazı mağdurların yerleştirildiği Cypruvex Fabrikasını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, kamplardaki durumun kötüleştiği, mağdurların hala tehdit ve baskı altında olduğu, ayrıca mağdurların ve toplumun sağlığına karşı oluşan risklerin arttığı gözlemlendi. Sorumluların, mağdurları kamplardan çıkarmak için hala para talep ettikleri de dikkat çekilen diğer bir husus oldu.

İhtiyaç haritalandırması çalışmasının saha incelemesi tamamlanmış olup, elde edilen bulguların detayları analizin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır. İnsan Hakları Platformu, Güzelyurt’ta ortaya çıkan ciddi insan ticareti bulgularına karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu gelişmeler, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve mağdurların haklarının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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