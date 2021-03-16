“İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı” 27 Mart Cumartesi Günü On-Lıne Olarak Düzenlenecek

Mülteci Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde, KKTC’ye özel vurguyla, İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı 27 Mart Cumartesi günü 10.00 – 17.00 saatleri sarasında online olarak Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz olarak düzenlenecek.

Mülteci Hakları Derneği’nden verilen bilgiye göre, konferans, KKTC’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından yürütülen “İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar” (COMMIT) Projesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) tarafından yürütülen “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” Projesi iş birliğinde düzenlenecek.

Proje Koordinatörleri Fezile Osum ve Ahmet Türkdoğan tarafından yapılan açıklamada, konferansın ana hedefinin insan ticaretiyle mücadelede