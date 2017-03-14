İnsan Vücuduyla İlgili 17 Şaşırtıcı Bilgi

Her insan kendi bedenini tamamen tanıdığını düşünür. Nasıl çalıştığını gün içerisinde neye ihtiyacı olduğunu, neler yaptığını.

Bilindiği gibi dünya üzerinde sadece 4 farklı kan türü yoktur. Toplamda 29 tanedir. Parmak izi gibi dilimizin izi de tamamen benzersizdir. Tek bir saç teli bir elmayı taşıyabilecek kadar güçlüdür. Bir kişinin ağzındaki bakteri sayısı dünya üzerinde yaşayan insan sayısına neredeyse eşittir. Bir beyin impulsunun hızı yaklaşık 400 km / saattir. Sadece 1 gün boyunca kanımız 19.3 kilometre yol kat ediyor. İnsan vücudundaki tüm sinirlerin toplam uzunluğu 75 kilometredir. Bir insan günde yaklaşık 20.000 kez nefes alır. İnsan gözü, 10 milyona kadar farklı renkleri ayırt edebilir. Ancak bunun çoğunu hatırlayamaz. Yaşamı boyunca insan kulağı büyümeye devam eder. Yılda milimetrenin dörtte biri kadar. İnsan kalbi yılda 35 milyon kez atar İnsan vücudu her geçen gün cilt hücresi kaybeder. Yılda kaybedilen cilt hücresi ağırlığı 2 kiloyu bulur. Cildinizin 1 santimetre kadarı yaklaşık yüz adet ağrı sensörü içerir. Ortalama kişi, yaşamı boyunca yaklaşık 35 ton gıda tüketir. Bir insan hayatının 5 yılını gözlerini kırpıştırarak geçirir. Gülümsemek yüz kaslarının 43'ünü harekete geçirirken ağlamak yüz kaslarının sadece 17'sini harekete geçirir. Hapşırığın hızı yaklaşık 160 km / saattir.