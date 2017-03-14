İnsan Vücuduyla İlgili 17 Şaşırtıcı Bilgi

- Bilindiği gibi dünya üzerinde sadece 4 farklı kan türü yoktur. Toplamda 29 tanedir.
- Parmak izi gibi dilimizin izi de tamamen benzersizdir.
- Tek bir saç teli bir elmayı taşıyabilecek kadar güçlüdür.
- Bir kişinin ağzındaki bakteri sayısı dünya üzerinde yaşayan insan sayısına neredeyse eşittir.
- Bir beyin impulsunun hızı yaklaşık 400 km / saattir.
- Sadece 1 gün boyunca kanımız 19.3 kilometre yol kat ediyor.
- İnsan vücudundaki tüm sinirlerin toplam uzunluğu 75 kilometredir.
- Bir insan günde yaklaşık 20.000 kez nefes alır.
- İnsan gözü, 10 milyona kadar farklı renkleri ayırt edebilir. Ancak bunun çoğunu hatırlayamaz.
- Yaşamı boyunca insan kulağı büyümeye devam eder. Yılda milimetrenin dörtte biri kadar.
- İnsan kalbi yılda 35 milyon kez atar
- İnsan vücudu her geçen gün cilt hücresi kaybeder. Yılda kaybedilen cilt hücresi ağırlığı 2 kiloyu bulur.
- Cildinizin 1 santimetre kadarı yaklaşık yüz adet ağrı sensörü içerir.
- Ortalama kişi, yaşamı boyunca yaklaşık 35 ton gıda tüketir.
- Bir insan hayatının 5 yılını gözlerini kırpıştırarak geçirir.
- Gülümsemek yüz kaslarının 43'ünü harekete geçirirken ağlamak yüz kaslarının sadece 17'sini harekete geçirir.
- Hapşırığın hızı yaklaşık 160 km / saattir.
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