  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAEURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

İnsan yapımı en hızlı nesne rekoru: Saatte 635 bin 266 kilometre

»
NASA’nın Parker Güneş Sondası en hızlı hareket eden insan yapımı nesne olarak kayda geçti.
İnsan yapımı en hızlı nesne rekoru: Saatte 635 bin 266 kilometre

12 Ağustos 2018’de NASA tarafından uzaya fırlatılan sonda, Güneş’in dış tabakasını gözlemliyor. 

TRT Haber’in aktardığına göre Parker, 29 Haziran’da, saatte 635 bin 266 kilometre hıza ulaştı. Ses hızından 500 kat daha hızlı bu süratle, İstanbul’dan Avustralya’ya bir dakikada seyahat edilebilir. Akla hayale sığmayacak bu hızlara ulaşmak için doğru zamanlama ve momentum gerekiyor.

Parker, Güneş’in etrafında dönerken Venüs’ün yörüngesiyle hizalanıyor ve hareket eden gezegenin yer çekimiyle bir tür sapan yaratıyor.

Yaklaşık 685 kilogram olan sondanın nihai hedefi, Güneş’i çevreleyen ekstrem sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşarak çeşitli ölçümler yapmak. Parker’ı güneşten koruması için 11,43 santimetre kalınlığında karbon kompozit kalkan çevreliyor. Sonda bu sayede yaklaşık 2 bin 500 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.

Parker, Güneş’in yüzeyi diye bilinen iyonize gaz tabakasına şimdiye kadar 7,26 milyon kilometre yaklaşabildi ve 20’nci yakın yaklaşmayı tamamladı. Hedef, Güneş’e 6,12 milyon kilometreye kadar yaklaşması.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?03 Temmuz 2024 Çarşamba 21:26
  • Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot02 Temmuz 2024 Salı 21:37
  • Mars'ta hayatta kalabilecek bir bitki bulundu02 Temmuz 2024 Salı 19:35
  • Dünyanın yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 22:54
  • Karanlık maddenin gizemi: Bilim insanlarından 20 yıllık keşif28 Haziran 2024 Cuma 22:52
  • Kripto varlık piyasası, yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek?28 Haziran 2024 Cuma 18:23
  • Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi26 Haziran 2024 Çarşamba 21:53
  • Yapay zeka çağının yeni mesleği: Prompt mühendisliği26 Haziran 2024 Çarşamba 20:41
  • TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı26 Haziran 2024 Çarşamba 19:40
  • Bilim insanları yapay zekada "halüsinasyon" sorununu çözmüş olabilir23 Haziran 2024 Pazar 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti