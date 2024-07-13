İnsan yapımı en hızlı nesne rekoru: Saatte 635 bin 266 kilometre

NASA’nın Parker Güneş Sondası en hızlı hareket eden insan yapımı nesne olarak kayda geçti.

12 Ağustos 2018’de NASA tarafından uzaya fırlatılan sonda, Güneş’in dış tabakasını gözlemliyor.

TRT Haber’in aktardığına göre Parker, 29 Haziran’da, saatte 635 bin 266 kilometre hıza ulaştı. Ses hızından 500 kat daha hızlı bu süratle, İstanbul’dan Avustralya’ya bir dakikada seyahat edilebilir. Akla hayale sığmayacak bu hızlara ulaşmak için doğru zamanlama ve momentum gerekiyor.

Parker, Güneş’in etrafında dönerken Venüs’ün yörüngesiyle hizalanıyor ve hareket eden gezegenin yer çekimiyle bir tür sapan yaratıyor.

Yaklaşık 685 kilogram olan sondanın nihai hedefi, Güneş’i çevreleyen ekstrem sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşarak çeşitli ölçümler yapmak. Parker’ı güneşten koruması için 11,43 santimetre kalınlığında karbon kompozit kalkan çevreliyor. Sonda bu sayede yaklaşık 2 bin 500 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.

Parker, Güneş’in yüzeyi diye bilinen iyonize gaz tabakasına şimdiye kadar 7,26 milyon kilometre yaklaşabildi ve 20’nci yakın yaklaşmayı tamamladı. Hedef, Güneş’e 6,12 milyon kilometreye kadar yaklaşması.