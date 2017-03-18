İnsan zihniyle ilgili hiç unutmamanız gereken 5 önemli madde

Bir akıl hastanız varsa hiç panik yapmayın . Hastalık kendini yönetme özelliğine sahip, toplumsal yanılgılarla mücadele içinde olabilirsin, aile olarak endişeli ve kendi kendini suçlu hissedebilirsin.

Çeşitli zorluklar karşısında ayakta durabilirsin, Kendinle ilgili dengeli düşünmek zor olabilir. Özellikle korktuğunda, durum hakkında çok şey bilmiyorsunuz yada etrafınızdaki baskı hissediyorsunuz. Bu durumda bu klavuz devreye girer; Akıl hastalığını ve gerçekleri hakkında hafızayı dürtmek anlamına gelmektedir .

Yaklaşımlarda asık suratlı veya ciddi olmanıza gerek yok: Huffington postası , şu anda en iyi ilaç adında bir kampanya başlatıyor , Mizah kullanımı hakkında ve mücadele etmek ile ilgili ve ruh sağlığını hafifletmek. Fakat ellerinizi kaldırıp bazı yeni bakış açılarını görmenizde fayda var , Ruh sağlığı deneyimi ile ilgili önemli bazı bilgiler derledik , tarihsel bağlamdan dünya çapında bütün akıl hastası topluluklarından faydalandık. Daha doğrusu bir çok ; üzülerek söylemeliyim ki , Biz gece klüpleri tutmadık yada bir eğlenceye gitmedik , ama hepimizin akılda tutması gereken bazı temel bilgiler vardır.

İşte bütün akıl sağlığı hastaları için hatırlaması gereken 5 şeyi sizler için topladık; bazen unutursanız kendinizi dövmeyin. Onları hatırlamak zor olmasaydı , hatırlamaya gerek kalmazdı.

1. Yalnız Değilsiniz

Uygun istatistik veya destek ağlarına erişimi olmayan, bir akıl hastasına sahip olabilir ve bu durum işinizi engelleyebilir, utançla, derin bir anlamda suçluluk ve ‘’acayiplik’’ hissedebilirsiniz . Ancak , Akıl hastası ile ilgili verilerin ezici , nufüs ve tam tanı yelpazesinde çok yayın olduğunu görebiliriz; Burada kendini benzersiz bir hasta olarak hissetmene gerek yok. Üstelik kişisel anlamda hiç kimse zihinsel zorluklarla deneyimi vardır.

İngiltere'de en yaygın ruhsal hastalık, anksiyete ve depresyon. Buna göre zihinsel sağlık vakfı , yapılan araştırmalara göre nufüsun yüzde 4 ile yüzde 10 u arasında , insanlar yaşamları boyunca en az 1 kere depresif vaka yaşamışlardır. Ruh sağlığı hastalıkları dünya çapında en çok para harcanan hastalıklar olarak bilinmektedir. Para ile hastalarının tedavisi ve tıbbı araştırmalar da her şey yapılmaktadır. Araştırmalara göre dünya çapında 650 milyon kişi şuanda ruhsal anlamda sağlık sorunu yaşamaktadır. Ve dünya nüfusunun çeyreği bu ruhsal hastalıklarla karşı karşıya kalabilir .

Amerika'da ise Ulusal Akıl Sağlığı Enstütüsü 2014 yılında tek başına bir araştırma yapar. Yapılan araştırmada yetişkin bireylerin %18.1 inde akıl ve ruhsal hastalıklar bulunmuştur. ( Hafif Veya Şiddetli ). Bu rakam 43.6 milyon ve bu rakamın içinde çocuk ve aktif asker dahil değildir. Evsizler yada zihinsel kurumlardaki insanlar; sayıları önemli ölçüde yüksektir. Devasa bir topluluğun parçasısın , yanlışları düzeltmek , daha az utanman ve özgürlük adına daha fazla ses çıkarmamız gerekiyor

2- Bu Sorunla Karşılaşan İlk Topluluk Değilsiniz

Retorik akıl hastalığı sinir bozucu şeylerden birtanesidir: Modern çağ tarafından icat edilmiş bir durum. Orada kesin ve çok katı , akıl hastalığını geliştirme ve modern yaşamın katkıları hakkında çok sayıda makale vardır. Örneğin bir makalede , Günlük Afektif bozuklukları modern çağda: Fazla beslenmek , yetersiz beslenmek gibi durumlar , güneş ışığı eksikliği, uyku yetersizliği ve anti sosyallik...

Hepsinden önemlisi gelişmekte olan yada büyüyen depresyon. Ancak tüm suçu çağdaş eğilimlere atmak doğru değildir. Çeşitli biçimlerde Akıl hastalıkları yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin bir özelliği olmuştur. Ama bu sorunları hangi dilde ve ne şekilde çözüm bulmak tarihte ciddi bir problem olarak yer almıştır.

Örneğin melankoli, depresyon semptomlarında bir kategori haline geldi , halsizlik ve öfke. Bu binlerce yıl kullanıldı. Orjinalı vucütta siyah safranın aşırı olması. Ünlü Bilim Adamı Hipokrat , bunun neden kaynaklandığını öğrenmek için bahçesinde hayvan cesetleriyle uğraşarak bulmuştur. Ünlü Robert Burton 1938 yılında melankolinin anatomosini yayınladı , melankoli durumunun insanların özünde olduğunu savundu. Bu noktada , depresyonun daha fazla fiziksel bir anlayış olarak benimsedik ve ona göre devam ettik , beyindeki serotonin yükselme problemi ve olası kökleri de dahil olmak üzere; fakat bu çok eski sorun yeni yeni anlaşılmaktadır.

Ve Anskiyete(sürekli endişe, korku, gerilim hali) gelince, kendimizi tartışırken buldum . Evrimsel kökenlerde savaş yada uçuş dürtüsü 19. yüzyıldan beri yanlış gitmektedir . Fakat NewYork Times Gazetesinde anksiyetinin eski bir kelime olduğuna işaret edildi. Elde edilen "tedirğinliğe... günah çerçevesinde , itfa ve ebedi karar doğrultusunda ," ve kadınlardaki ‘’histeri’’ hakkında ortaçağ ve Rönesans fikirleri , kaygılar için biyolojik temeller hakkında genel fikirlerle beslenmektedir.

Ve şizofreni ruhsal belirtilerde yeni bir koleksiyon için nispeten bir sınıflandırma , Amerikan biliminin belirttiği gibi, tarihte çeşitli toplumlarda şeytani atfedilebilecek, doğaüstü olaylardır. Ne olursa olsun hastalık hiçbir yerden dışarı gelmedi , her zaman zihinsel tarihin bir parçası oldu.

3- Sen Zayıf Değilsin

Psikolojik olarak tıbbı çevrelerce akıl hastalığı çok güçlü bir sorun yaratmaktadır: Onun tarafından yaratıldığını ve onun aracılığıyla gösterildiğini , vucütta belirgin belirti ve bulgular , (özellikle beyindeki). Her hastalığı bir haritada oluşturmak fiziksel şekli daha potansiyelli hale getiriyor, bunun için Amerikan Psikoloji Derneği "yeni araç" olarak adlandırdığı geliştirmeye teşekkür etmeliyiz : Noro görüntülemede gelişme ve sınır devresi anlayışında ilerleme kaydedilmiştir. APA bakış açısı ciddi ruhsal hastalıklarının çoğunluğu beyin disfonksiyonunu geri izlenebilir olduğunu göstermiş, ancak bu işlev bozukluklarının çevre tarafından tetiklenebileceğini, davranışsal ve sosyal faktörler;" diğer bir kelimeyle , sadece beynin değil , beynin zihinsel hastalık gelişimini anlamakta son derece önemlidir.

Bu nedemek? Bu temelde bir ‘’başarısızlık’’olmadığı anlamına gelmektedir yada akıl sağlını geliştirmek için "zayıf iradeli " anlamına gelir . Biz çeşitli ruhsal bozukluklar için temel biyolojik anlayışımızda büyük atılımlar yapıyoruz; Örneğin 2013 te Cardiff de yapılan atılım , ruh sağlığı endişelerinde genlerin belirli bir koleksiyon bağlı olduğu görülmüştür . Biyolojine yardım edemezsin. Ayrıca sık sık tehlikeli bir yardımda bulunamazsın. Bu gelişmeye zihinsel işlem bozukluğu eşlik edebilir.

4. Bunu Kendin İstemedin!

Yukarıya bak! Akıl sağlığı söz konusu olduğunda "başka bir suçlama": Diğer seçimlerin yapılmış olması fikri , yapılan iyi şeyler, başka bir çözüm aradığını , senin durumunda olmaz .

1: Akıl hastalığında biyolojik belirleyicileri ne olursa olsun hayatınızdaki yaptığınız seçimlerin veya ne olduğu önemli değildir.

2: Bağlamsal faktörlerin bir çoğu katkıda bulunmak istediği gibi görünsede , ruh sağlığı semptomlarının gelişmesi kolayca kaçınılabilir bir durum değil . Dünya Sağlık Örgütü ruhsal bozuklukların en güçlü belirleyicilerinde biri olarak yoksulluğu belirtiyor. Akademisyenler de stresli ve şiddetin olduğu ortamlarda olduğuna dikkat çekiyor. Çocukluk döneminde stres (yada anne karnındayken ), düşük sosyal imkanlar , yoksul anne babanın ruh sağlığı , düşük kontrol , borç ve kronik hastalıklar , bunların hepsi ruhsal sağlığı ciddi ölçüde etkilemektedir.

Tüm bu faktörler doğrultusunda dikkatinizi çekmiş bir şey olmalı ? Bu risk düzeylerinde , insanlar malesef kendi elleriyle yaparlar. Bu durumda kendini suçlaman doğru değildir. Birilerinden yardım alırsan daha iyi olabilir .

5. Yine de Sevilmeye Değersin

Çığır açan 2013 araştırmalarına göre , akıl hastalığı ile ilgili kamu algıları değişiyor ,ama yinede daha iyi anlamak ve anlaşılmak için bir yol var: Empati ve kabul edilebilirlik. Ruhsal hastalığı olan insanlar toplumsal eleştiri karşısında kendi değerinde, bir anlamda korumak için eleştirilmeleri zor olabilir.

Hastalığın kendisi son derece öz-eleştirel, depresyon gibi özelliklere sahip.

Ama ince bir biçimde, bu algı derinden önemlidir.

Benlik saygısı sıradan ruh sağlıklarına yardımcı olmak için üretken bir stareji olduğu öne sürülmüştür.

Kendine merhamet etmek , kendini affetmek ve kendini kabul etmek akıl hastası olanlara zordur ve çok önemlidir. Eğer değerli olduğunu , sevilebilir olduğunu ve insanlar seni etrafında isterlerse; eğer herhangi bir değer hissetmiyorsan terapötik tedavisinde lütfen bunu terapistinize belirtin. Eğer tedavide değilseniz , bunu arkadaş grubunuzdaki birine veya ailenize yada Psikoloji merkezlerini arayarak onlardan yardım talep edebilirsiniz.