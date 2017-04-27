 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.522
  • Altın 144,729
  • Dolar 3,5612
  • Euro 3,8863
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

İnsanın zihinsel mahremiyeti tehlikede

»
İnsanın zihinsel mahremiyeti tehlikede
Bilim insanları, insanların beyin verilerini kaydeden, düşüncelerini okuyan yeni teknolojilere karşı kişinin bilişsel mahremiyetini koruyacak yeni insan haklarının formüle edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Avrupalı iki etik uzmanı, İsviçre'nin Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Roberto Andorno ve Basel Üniversitesi Biyomedikal Etik Enstitüsünden Marcello Ience, "Life Sciences, Society and Policy" dergisinde yayımladıkları makalede, insan beyninin işleyişini ve süreçlerini verileştirebilen nöro-teknolojik uygulamaların yaygınlaşması karşısında insanın bilişsel mahremiyetini koruyacak hukuki ve etik bir temele gereksinim duyulduğunu belirtti.

Son yıllarda nörobilim ve nöroteknolojideki atılımların; insan beynindeki bilgilere erişilmesi, bilgilerin izlenmesi, paylaşılması ve yönlendirilmesi konusunda bugüne dek benzeri görülmemiş yeni olanakları ortaya çıkardığına dikkati çeken bilim adamları, bu gelişmenin temel insan hakları prensiplerine verebileceği öngörülmez zararlara karşı 4 yeni insan hakkının tanımlanması önerisinde bulundu.

Andorno ve Ience, "bilişsel özgürlük hakkı, zihinsel mahremiyet hakkı, zihinsel bütünlüğün korunması hakkı, psikolojik sürekliliğin sürdürülmesi hakkı" gibi yeni temel hak kavramlarının oluşturulması gerektiğini savundu.

Nöroteknoloji uygulamalarının giderek ucuzlamasıyla ve yaygınlaşmasıyla birlikte insan beyninin verilerini kişinin iradesi dışında istismar edebilecek unsurların ortaya çıkabileceğine işaret eden bilim adamları, "İnsanın zihinsel mahremiyetinin ihlal edilmesi illa baskı sonucu değil, kişinin bilinçli algı deneyimi dışında da gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Andorno ve Ience, bu tip teknolojilerin kişisel özgürlüğe verebileceği zararlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Beynin işleyişini kişinin iradesi dışında verileştirebilen uygulamaların hâlihazırda bazı başarılı denemeleri gerçekleştirilmiş durumda. Bilim adamları, insanların siyasi yelpazenin sağına mı yoksa soluna mı meylettiğini, ya da o anda zihinlerinden toplama işlemi mi yoksa çıkarma işlemi mi yaptığını doğru şekilde tahmin edebilen cihazlar geliştirebiliyor.

Bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insan zihnini okuyarak bilgisayarda yazı yazmaya olanak veren bir teknoloji üzerinde gizlice çalıştığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan tıp alanından kullanılan nöroteknolojik uygulamalar sayesinde bir süre önce felçli bir adam, beynine bağlanan bilgisayarla kolundaki kaslar uyarılarak bir kaptan kendi kendine yemek yemeyi başarmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • iPhone 8'in görüntüsü sızdı!25 Nisan 2017 Salı 20:30
  • Artık kahveden dolayı dişleriniz leke olmayacak!25 Nisan 2017 Salı 15:43
  • Sistem nasıl çalışıyor?25 Nisan 2017 Salı 15:29
  • Homo floresiensis için çarpıcı araştırma: 1 metrelik insanlar atamız mı?25 Nisan 2017 Salı 15:25
  • Apple her gün litrelerce yapay ter üretiyor!25 Nisan 2017 Salı 15:24
  • Japon bilim insanlarından düşünce okuyan cihaz!25 Nisan 2017 Salı 10:45
  • Kadın Astronot Whıtson bir rekor daha kırdı25 Nisan 2017 Salı 09:48
  • Dünyanın ilk modüler uyku maskesi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:43
  • Ünlü uygulama ‘Like’ butonunu yok etmeye hazırlanıyor24 Nisan 2017 Pazartesi 16:31
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uyarıda bulundu!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti