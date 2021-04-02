İnsanlar da bir gün yılanlar gibi zehirli olabilir | Araştırma

Avustralyalı ve Japon araştırmacılar, insanların da tıpkı yılanlar ve diğer zehirli hayvanlar gibi zehir üretebileceğini keşfetti. Çalışma, insanların tükürüğündeki bir proteinin yılanların zehrinin temel maddelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Avustralyalı ve Japon araştırmacılar, insanların da tıpkı yılanlar ve diğer zehirli hayvanlar gibi zehir üretebileceğini keşfetti. Çalışma, insanların tükürüğündeki bir proteinin yılanların zehrinin temel maddelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Çıngıraklı yılanları inceleyen bilim insanları, memelilerin tükürük bezleri ile zehirli yılanlarınkinin aynı genetik bağa sahip olduğunu fark etti. Araştırmada tespit edilen diğer bir nokta da insanoğlunun kalikrein maddesi üretebiliyor olması. Tükürükte bulunan bu protein zehirlerin çoğunluğunun temelini oluşturuyor. Bunun anlamı ise insanoğlunun gelecekte zehirli hala gelebileceği.

"Zehirler, hayvanların avlarını ya da düşmanlarını durdurmak ya da öldürmek için kullandıkları bir protein kokteylidir" diyen araştırmanın yazarlarından Agneesh Barua, zehrin ilginç yanının, memeliler de dahil birçok hayvanda bulunmasına rağmen genelde ağız yoluyla ısırarak iletilmesi olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte uzmanlar insanların bir gün zehirli olmasının düşük ihtimal olduğu konusunda hem fikir. Zira bunun için insanın yaşam ve özellikle de beslenme tarzını tam olarak değiştirmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, bu tür şartların oluşmasına insan yaşamında gerek olmadığını söylüyor.

Doğal yaşamda hayvanların zehir üretmelerinin iki nedeni bulunuyor: savunma ve avlanma. İnsanın her iki durum için de farklı silahlara sahip olması, vücudun bu yönde efor sarf etmesinin önüne geçiyor. Ama bilim insanları zehrin kaynağındaki söz konusu proteinin kanser gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği görüşünde.