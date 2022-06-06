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İnsanlar neden toplum içinde porno izliyor?

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Bronwen Reed çalışmak için kütüphaneye giderken tek beklentisi diğer öğrenciler gibi ödevlerini yapmaktı.
İnsanlar neden toplum içinde porno izliyor?

Fakat kütüphane bilgisayarında porno izleyen bir adam gördü.

"Şaşırdım ve şok oldum. Ne yapacağımı da bilemedim" diyor.

21 yaşındaki Manchesterlı öğrenci, bunun bir kerelik bir olay olduğunu düşünerek hayatına devam etse de birkaç hafta sonra aynı adamı aynı kütüphanede yine porno izlerken gördüğünü söylüyor.

Bronwen yalnız değil. Otobüslerde veya tramvaylarda porno izleyen kişilere denk gelenler son dönemde bunu daha yüksek sesle dile getiriyor.

İngiltere'de kısa zaman önce Muhafazakar Partili bir milletvekili Avam Kamarası'nda telefonunda porno izlediği için istifa etti.

BBC'ye konuşan siyasetçi, bir traktör sitesine girmeye çalışırken yanlışlıkla porno sitesine girdiğini söyledi.

İngiltere'nin medya denetim kuruluşu Ofcom'a göre ülkedeki yetişkinlerin yarısı porno izliyor.

Fakat bazı insanların bunu özel alanlarında yapmak yerine neden kamuya açık alanlarda yaptığını anlamak için, seks ve pornografi bağımlılığı üzerine çalışan Dr. Paula Hall'a başvurduk.

Bağımlılık

Dr. Hall, olası nedenlerden birinin bağımlılık olduğunu söylüyor:

"İnsanların bir şeye bağımlı olmaya başladıkça dürtü kontrolünü kaybettiğini biliyoruz.

"Alkol de, kumar da, bilgisayar oyunları da bağımlılık haline geldikçe dürtüler gittikçe artan bir şekilde kontrol edilemez hale geliyor."

"Porno izleme arzusu ve ihtiyacının" "Hayır, şimdi izlemek yerine eve gidince izleyeceğim" demek için gereken iradeden daha güçlü olduğunu söylüyor.

İnsanlar bağımlı oldukları zaman "beynin düşünen kısmının devreden çıkmaya başladığını" belirtiyor.

Öz farkındalık ve yaygınlık

Callum Singleton ise Glasgow'da otobüsle evine dönerken araçta porno izleyen birini görmüş.

19 yaşındaki genç, neden birinin toplum içinde porno izleyeceğini anlamadığını ve bu yüzden "tiksinti ve kafa karışıklığı" hissettiğini söylüyor:

"Yaygın bir durum gibi gözüküyor. Sanki günlük hayatlarının bir parçası olmuş. Fakat olmaması gerektiği açık."

Dr. Hall, toplum içinde porno izleyenlerin "öz farkındalığının düşük olabileceğini" de ekliyor:

"Facebook'ta gezinirken bir anda bir linke tıklayarak porno izlemeye geçebiliyorlar."

Pornografinin ana akım kültürde "normalleşmesinin" de insanları etkileyebileceğini söylüyor:

"Pornografi birkaç yıl önceye kıyasla o kadar yaygın ki, neyin porno olup neyin olmadığı arasındaki çizgi silikleşiyor.

"Porno izleyen insanların bazıları çevresinde herkesin porno izlediğini düşünüyor olabilir. Son dönemde daha fazla normalleşen bir şey oldu pornografi."

Hall, "az sayıda" erkeğin ise kamusal alanda porno izlemeyi bir güç olarak gördüğünü düşünüyor:

"'İzlemek benim hakkım' diye düşünmenin mizojinist (kadın düşmanı) bir yanı da var.

"Bundan rahatsızlık duyanların ise kendilerinin sorunu olmadığını düşünüyorlar."

Alışkanlık

Dr. Hall, pornografiyle genç yaşta karşılaşmanın da bunu etkileyebileceği görüşünde:

"Bir şeyi hangi yaşta yapmaya başladığımız, bunun bizim için otomatikleşme sürecinde önemli bir faktör.

"Dahası, bir şeyin bir alışkanlığa dönüştüğünü kabul etmezseniz onunla mücadele etmek de zorlaşıyor.

"Erken yaşlardan beri porno izliyorlarsa bu onlar için otomatikleşecektir."

Kamusal alanların herkese ait olduğunu düşünen Bronwen, bu durumdan endişe duyduğunu söylüyor:

"En önemlisi herkesin kamusal alanlarda veya toplu taşımada rahat ve güvende hissetmesi. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor.

"Bu durum pek çok kişiyi son derece rahatsız hissettirebilir."

Dr. Hall da "Başkalarının ne kadar rahatsız olduğunu anlamamalarında, öz farkındalıklarının düşüklüğü de etkili olabilir" diyor ve ekliyor:

"Diğer insanların bundan rahatsız olabileceğini unutmuş bile olabilirler."

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