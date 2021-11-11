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İnsanlar Olmasaydı, Bugün Hâlâ Yaşayabilirlerdi

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Araştırmacılar, yünlü mamutların Avrupa ve Asya'da binlerce yıl daha uzun süre hayatta kalabileceklerini ve bugün potansiyel olarak hâlâ var olabileceklerini keşfettiler.
İnsanlar Olmasaydı, Bugün Hâlâ Yaşayabilirlerdi

Adelaide Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, iklim değişikliğinin Avrasya’daki mamut nüfusunu yok ettiğine dair popüler bir teoriyi çürüttü.

Araştırmanın baş yazarı Doçent Damien Fordham konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İklim değişikliğinin hiçbir rolü olmadığını söylemiyoruz, ancak insanların bir zamanlar düşünülenden daha önemli bir rolü olduğunu söylüyoruz. İnsanların yünlü mamutları et, deri, kemik ve fildişi için kullandığını biliyoruz. Ancak, iklim değişikliğinin ve avcılığın bu hayvanların yok oluşundaki rolünü tam olarak çözmek şimdiye kadar zordu.”

Doç. Dr. Fordham, çalışma için Avrasya’daki mamutların bilgisayar simülasyonlarını oluşturmak için fosilleri ve antik DNA’yı kullandığını söyledi:

“İklim değişikliğinin yünlü mamutları insanlar olmadan da öldürebileceği popüler bir teori olsa da, verileri aksini önerdi. Sonuçlar, Kuzey Kutbu’nda binlerce yıl daha uzun süre hayatta kalabileceklerini ve hatta bugün insansız bir dünyada hayatta olabileceklerini öngördü.”

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