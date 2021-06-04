İnsanlar ve gezegenimiz, yalnızca bağlı olduğumuz ekosistemler kadar sağlıklı olabilirler.

 Ekosistemler, Dünya’daki yaşam ağlarıdır, restore edilmelidir.

 Çevrede yaptığımız yanlışlar yılda bir kez hatırlanarak, ya da bütün bir yılda uğraşılsa dahi artık

çözülemeyecek boyutlara ulaştı.

 Çevresel felaket beklentileri en acı biçimde, öngörülen zamanlardan önce yaşanmaya başladı.

 Ekosistemleri canlandırmadan, felakete doğru hızla gidişi durdurmak için düşünülen

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” veya “Paris İklim Anlaşmasında” öngörülen sonuçlara

ulaşmak imkânsız.

 Yarattığımız hasarların daha fazla olmasını önlemek, durdurmak ve tersine çevirmek için derhal

çalışmalar başlatmalıyız.

 Küçücük adamızın kaynaklarına arsızca aşırı yüklenerek, taşıyamayacağı “mega kentler”

yaratma heveslerinin kalkınma değil, bizi felaketlere götürdüğünü görmek zorundayız.

 Yöntemlerimizi değiştirmedikçe kendi refahımızın temellerini de baltalayacağız ve geleceğe;

bozulmuş, misafirperver olmayan, bizi artık ağırlayamayan, hasta bir gezegeni miras bırakacağız.

Çevre adına ortaya çıkan, dünyanın geleceğini ve içindeki yaşamları tehdit eden “alarm” niteliğindeki ciddi

bulguların ve bilimsel birçok raporların ardından, 1972 yılında Birleşmiş Milletler’in çağrısı ile İsveç’in

başkenti Stockholm’de ilk kez bir “Çevre Zirvesi” gerçekleşmiştir. Bu Çevre Konferansı’nda, durumun

vahametini gündemde tutmak için alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü ilan edilmiştir.

1976’dan itibaren ise dünya genelinde Dünya Çevre Günü’nü, hükümetler, işletmeler ve vatandaşların

katılımıyla çeşitli temalarla çevrede yarattığımız tahribatların, kirliliğin boyutlarına dikkat çeken ve çevre

duyarlılığına işaret eden etkinlikler yapılmaya başlanmıştır.

Dünya Çevre Günü bu yıl “Ekosistem Restorasyonu 10 Yıl” teması ile gerçekleşmektedir. Her yıl

üzerinde odaklanılacak yeni bir tema seçilirken bu yıl en az “10 Yıl” sürdürülecek çabalar ve hedeflerin

gerçekleştirilmesi “olmazsa olmaz” kabul edilmiştir. Çünkü dünyadaki ekosistemlere verilen zararlar ve

biriken yanlışlar yılda bir kez hatırlanarak, ya da bütün bir yılda uğraşılsa dahi artık çözümlenemeyecek

boyutlara ulaşmıştır. Çevre adın yapılan tarihteki ilk BM zirvesinin ardından neredeyse yarım asır

geçmesine rağmen, zirvede alınan kararların birçoğu uygulanmazken, ne yazık, zirve toplantısını gerekli

kılan çevresel felaket beklentileri en acı biçimde, bir bir yaşanmaya başlamıştır. Üstüne üstlük, öngörülen

senaryolar hesaplanandan daha erken ortaya çıkarak durumun ciddiyetini artık kuşkulara yer bırakmayacak

biçimde önümüze sermektedir.

Ekosistemler, Dünya'daki yaşam ağlarıdır. Bir eko-sistem, belirli bir yerdeki tüm canlı organizmaların

aralarındaki ve çevreleriyle olan etkileşimleri içerir. İnsanlar ve gezegenimiz, yalnızca bağlı olduğumuz

ekosistemler kadar sağlıklı olabilirler. Doğal ekosistemler, fiziksel ve zihinsel sağlığımız ve kimliğimiz için

önemlidir. Ekosistemleri canlandırmadan, felakete doğru hızla gidişi durdurmak için BM kararları ile

imzalanan ve çareler olarak düşünülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” veya “Paris İklim

Anlaşmasında” öngörülen sonuçlara ulaşmamız mümkün değildir. Ekosistem restorasyonunu sağlamak,

“doğayı sömürmekten vazgeçip” iyileştirmeye gitmek için:

www.yesilbaris.eu 0542 867 1200 – 0533 865 5465 – 0548 864 2305

ferihatel@gmail.com – sahir.dogan@gmail.com – ersunaytac01@gmail.com

Ali Rıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları, Kat: 1, No:5, Ortaköy / Lefkoşa - KIBRIS

CYPRUS GREEN ACTION GROUP

ÖNCE KORUMALIYIZ!

Ülkemiz ve Dünyamız tekdir, onu yok etmeyelim!...

Bugün yapabileceklerimiz vardır... Yarın çevreyi kurtarmak için çok geç olacaktır!...

1. Yarattığımız hasarın önlenmesi için faaliyetlerimizi gözden geçirmemiz,

2. Doğaya zarar veren çalışmalarımızı hemen durdurmamız ve

3. Ekosistemde yaptığımız tahribatların tersine çevrilmesi ve eski haline getirilebilmesi için derhal

çalışmalar başlatmamız gerekmektedir...

Ormanlar hızla yok ediliyor, nehirler ve göller kirletildi; sulak alanlar ve turbalıklar kurutuldu, kıyılar ve

okyanuslar bozuldu, denizlerde ve karada aşırı avlanıldı, dağlar oyuldu; toprakları aşındı, her yer betonlarla

kaplandı, tarım arazileri ve çayırlar aşırı istismar edildi… Bizler de şu küçücük adamızın kaynaklarına

arsızca aşırı yüklenerek, taşıyamayacağı “mega kentler” yaratma hevesleri ile “dağı taşı paraya tahvil

etmeyi marifet sayan” bir zihniyetle, bir zamanlar övünç kaynağımız doğamızı lime lime parçalayarak,

bindiğimiz dalı kesmeye devam ediyoruz. Ekosistemler büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Yöntemlerimizi

değiştirmedikçe ve ekosistemlerimizi koruyup eski haline getirmedikçe, yalnızca sevdiğimiz manzaraları yok

etmekle kalmayacağız, kendi refahımızın temellerini de baltalayacağız ve geleceğe, çocuklarımıza miras

olarak; bozulmuş, misafirperver olmayan, bizi artık ağırlayamayan, hasta bir gezegen bırakacağız.

Bütün bunları ancak, tek tek bireylerden başlamak üzere, en küçük toplumlar ve en büyük devletler de dâhil

olmak üzere sorumluluk, görev ve yükümlülük olarak kabul ederek, tereddütsüz bir biçimde harekete

geçerek çözümlere yaklaşabileceğimiz ve başarabileceğimiz bilincine varmalıyız. Sorunlar olanları

seyretmekle, üzülüp eleştirmekle, geleceğe ötelemekle çözülemez. Yeni nesillerin eğitilerek doğru

davranışlar edinmesini bekleyerek harcayacak zamanımız da artık yok!... Bu dünyadan başka

yaşayabileceğimiz yer yok!... Hep birlikte, aynı anda; yediden yetmiş yediye kadar bireylerden,

topluluklardan, gruplardan işletmelere ve hükümetlere kadar toplumun tüm bölümlerinin; insanların ve

doğanın iyiliği için her yerde “ekosistemleri geri kazandırmayı” amaçlayan küresel bir hareket

başlatmak zorundayız.