Erkekler, özellikle de genç erkekler arasındaki en meşhur çekişmelerden birisi penis boyuyla ilgilidir. Elbette ki taraflar ne kendilerininkine dair kanıtlar ortaya koymak, ne de bir başkasının kanıtlarını incelemek isteyeceği için, bu çekişmeler laf dalaşı ve "sidik yarışı" diyebileceğimiz düzeyde kalmaktadır. Ancak bilim insanları için penis boyu oldukça ilgi çekici bir çalışma sahasıdır; zira toplum içerisinde özellikle "penis büyütme ameliyatları"na rağbet oldukça, penis boyunun gerçekten de uzatılıp uzatılmaması gerektiğini anlamak önem kazanmaktadır. Zira penislerinin boyutunu büyütmek isteyen erkekler, çoğu zaman saçma sapan kuruntulara inanarak ve yersiz hayal kırıklıklarına ve endişelere kapılarak bu ameliyatlara başvurmaktadırlar. Halbuki kendilerinin penis boyutunda