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İnsanları umursamamak için ne yapmalı çok fazla düşünmeyin!

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Başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursadığınızı düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız! İşte insanları umursamamak için yapmanız gerekenler!
İnsanları umursamamak için ne yapmalı çok fazla düşünmeyin!

Başkalarının hakkınızda ne düşüneceğini düşünerek kendinize ket vuruyorsanız ve bu durum sizi rahatsız etmeye başladıysa sizin için önerilerimiz var. Karakterinizi değiştirmek zor olsa da insanlara olan tavrınızı değiştirmek sizin elinizde. Başkalarının düşündüklerini umursamamanıza ve dikkatinizi yeniden kendinize ve hedeflerinize vermenize yardımcı olacak öneriler haberimizde!

Çok fazla düşünmeyin!

Aşırı analiz etmek ve uzun uzun düşünmek herkes için sağlıksız ve zararlıdır. Eşinizle ettiğiniz kavgayı ya da ofiste başınıza gelenleri tekrar tekrar düşünmek hiçbir şeyi tersine çevirmez, sadece umutsuz hissetmenize yol açar. Olumsuz detayları saplantı haline getirmektense bunları problemleri çözebilmek için birer fırsat olarak görün ve yolunuza devam edin. Durum hakkında yapabileceğiniz bir iki şey saptayın, daireler çizerek düşünmekten vazgeçin.

Herkesi memnun edemezsiniz

Başkalarının hakkınızda düşündüklerine ne kadar değer verirseniz verin gerçek şu ki herkesi memnun edemezsiniz. Her zaman, daha iyi yapabileceğinizi hisseden ya da başkasının daha iyi bir iş çıkarttığını düşünen birileri olacaktır. Sizi eleştiren ve hakkınızda hükümler veren insanlarla daima karşılaşacaksınız. Durum ne kadar nahoş olursa olsun, aslında hiç de önemli değil, değil mi? Çevrenizdekiler bir şeyler hakkında yorumlar yapıyor diye başınıza korkunç şeyler gelmeyecek, değil mi?

Başkalarının düşünceleri sizin sorununuz değil

Bir kişinin fikri, yalnızca bir fikirdir. Bir şeyi farklı bir şekilde görüyor ya da hissediyor olması sizin probleminiz değildir ve bu durum gerçeklerden bahsettiği anlamına gelmez. Çevrenizdeki insanlardan kendi yargılarınız yüzünden değişmelerini bekleyemezsiniz, değil mi?

Kendinizi kabullenin

Evet, insanın kendisini kabullenmesi zaman alır; ancak bir yerden başlamak gerekir. Gerçek benliğinizi yaşamanıza izin vermeseniz eğer, sizi siz olduğunuz için sevecek insanlarla asla karşılaşamayacak ve her zaman rol yapmak zorunda kalacaksınız. Siz kendinizi olduğunuz gibi kabullenmezseniz bunu başkalarından nasıl bekleyebilirsiniz ki? Mutluluğunuzu başkalarının düşünceleri üzerine temellendirirseniz, asla mutlu olamazsınız.

En kötü durum senaryosu

Başkalarının düşündükleri hakkında endişelenmeye başladığınız anda, durun ve olabilecek en kötü senaryoyu düşünün. İşinizden kovulacak, sınıf tekrarı yapacak ya da ihanete mi uğrayacaksınız? En kötü senaryo ne olursa olsun bunu atlatabileceğinizi biliyorsunuz - ki muhtemelen böyle bir şey olmayacaktır. Kendinizi bu korkulardan arındırmaya çalışın.

 

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