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İnsanların Akıllarını Okuyabilen Robot Tasarladılar

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Bilim insanları Çin'de tanıtılan robotun, insan beyin dalgalarını okumada yüzde 96 başarılı olduğunu iddia ediyor.
İnsanların Akıllarını Okuyabilen Robot Tasarladılar

Bir kullanıcının beyin dalgalarını ve kas aktivitesini tarayan cihaz, China Three Gorges Üniversitesi’ndeki Akıllı Üretim İnovasyon Teknoloji Merkezi tarafından tasarlandı.

Giyilebilir teknolojiyi test eden bilim insanları, gönüllülerin hiçbir şey söylemeden veya herhangi bir fiziksel hareket yapmadan robotun zihinden geçenleri algılayarak hareket edebildiğini buldu. Araştırmacılar, robotun komutları neredeyse anında takip edebildiğini ve bu işbirlikçi robotların veya cobotların teknolojik bir atılıma işaret edebileceği iddia ediliyor.

FABRİKALARDA KULLANMAK İÇİN TESTLER DEVAM EDİYOR

Akademik dergi China Mechanical Engineering’deki bulguları yansıtan proje lideri Dong Yuanfa, robotların bir endüstri yaratabileceği olasılığına da değindi.

Dong, robotun gönüllüler tarafından yüzlerce saatlik eğitimden geçtiğini söyledi. Başlığın zamanın yüzde 70’inde işçilerin komutlarını yerine getirdiği, ancak beyin mesajının okunması için çok yoğun bir şekilde konsantre olması için gönüllülere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Makalede, şimdiye kadarki tüm testlerin bir laboratuvarda yapıldığı bu nedenle de teknolojinin gerçek bir fabrikada kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için daha fazla teste ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde, akıllı üretimde dünya lideri olma hedeflerinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar robotik inovasyon için küresel bir merkez olma hedeflerini açıklamıştı.

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