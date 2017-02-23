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İnsanların Birbirine Aşık Olmasının Arkasındaki 9 Psikolojik Neden

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İnsanların Birbirine Aşık Olmasının Arkasındaki 9 Psikolojik Neden
Aşkın kimyası hakkında anlamadığımız çok şey var - toplumsal ve sosyal yapıların dışında psikolojik olarak da bir sırrı olduğuna eminiz.

Yıllar boyunca neden "çift"leştiğimize dair birçok araştırma yapıldı ve bu araştırmalarda kullanılan kültürel normlar ve farklılar fazlasıyla kutuplaşmalara neden oldu. Yine de birçok sayıda bilim dalı insanların neden bir anda garip bir şekilde birbirlerine aşık olduklarını tam olarak bulamadı.

İşte binlerce psikolojik araştırma sonrası ortak karara varılan aşk noktası:

1. İnsanlar kendilerine benzeyen insanlara aşık olma eğilimindedir. Paylaşılan değerler, yaşam deneyimleri, çekicilik seviyeleri ve yaş büyük bir fark yaratabilir.

2. Birinin size aşık olmasını istiyorsanız, onların karşı cinsten ebeveynlerini andırmanız size yardımcı olabilir. Bu saç ve göz rengi anlamına gelebilir ancak aynı zamanda yaş olarak da benzemeniz sizi ona çekecektir. Genç ebeveynlerin çocukları daha genç sevgili aramaya yönelir.

3. Kokunun cazibe konusunda rol oynadığına dair bazı kanıtları vardır. Örneğin, yumurtlama dönemindeki kadınlar, testosteronu fazla olan erkek kokularını daha fazla tercih edebilir. Ve erkekler, kadınların adet dönemlerindeki kokularını algılayabilirler.

4. Açık/samimi duruşunuzu sürdürürseniz, bu sizi daha davetkar ve çekici hale getirebilir, karşınızdakinin ilgisini çekebilir.

5. Boy çekicilik anlamında - özellikle erkeklerde - kısa vadede ve uzun vadede önemli bir rol oynayabilir.

6. Heyecan verici veya korkutucu deneyimleri paylaşmak, aşk merkezine atlamak için harika bir yol olabilir. Bu yüzden belkide beraber kahve içmeyi atlayıp, paraşütle atlayabilirsiniz?

7. Siz ve beğendiğiniz kişi birbirinize yakın yaşarsanız, bunun bir beraberliğe dönüşme olasılığı daha fazladır çünkü sık sık karşılaşma yoluyla birbirinizi tanımanız mümkün olur.

8. Gülmek, çekici görünmenin başka bir yoludur. Araştırmalar birçok insanın pozitif kişilere daha çok ilgi duyduğunu gösterir.

9. Birine aşık olmanın en iyi yolu onu tanımaktır. Bilinen bir çalışma bunu yabancıların birbirlerine 45 dakika içinde 36 soru sormasıyla inceledi. Sonuçlar, insanların istediklerinde herkesle kısa zamanda yakınlık kurabileceğini gösterdi.

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