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İnsanların tepkisini çeken e-scooterlara hız limiti geldi

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Kaldırımda hızla ilerleyen elektrikli scooterlar Paris yönetimini harekete geçirdi. Son dönemde sayıları hızla artan şirketlerin sunduğu kiralama yöntemine karşı hamle yapan Paris yönetimi 15.000 elektrikli scootera hız limiti getirdi.
İnsanların tepkisini çeken e-scooterlara hız limiti geldi

Kaldırımda hızla ilerleyen elektrikli scooterlar Paris yönetimini harekete geçirdi. Son dönemde sayıları hızla artan şirketlerin sunduğu kiralama yöntemine karşı hamle yapan Paris yönetimi 15.000 elektrikli scootera hız limiti getirdi.

Şehirde hizmet veren üç farklı şirket olduğunu açıklayan yetkililer bu şirketlerle anlaşma sağlandığını ve park, bahçe ve birçok sokakta elektrikli scooterların hız limiti saatte 10 kilometreye düşürüldü.

Olası bir kazanın önüne geçilmesi için bu kararın alındığı belirtilirken Paris’in dünyanın en kalabalık ve yoğun e-scooter şehri olduğu da belirtildi. Paris’te bu yılın ilk 9 ayında 2 kadın yaşamını yitirdi ve 329 kişi de e-scooter kazası geçirerek yaralandı.

E-scooterlara yüklenen yazılım ile belirli alanlarda scooterların hızı yavaşlatılacak. Şehirdeki parkların yanı sıra Louvre, les Halles ve Rue Montrogueil gibi bölgelerde scooterların hızının GPS verilerini alarak yavaşlatılacağı kaydedildi.

Şehirde hizmet veren Lime, Tier ve Dott isimli üç şirket, “Daha sürdürülebilir, sakin ve paylaşıma açık bir şehir için birlikte çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

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