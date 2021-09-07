  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,09
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

İnsanlarla daha fazla vakit geçirmek onları strese soktu

» »
İnsanlarla daha fazla vakit geçirmek onları strese soktu
İnsanlarla daha fazla vakit geçirmek onları strese soktu

Bilim insanları, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sahiplerinin evde daha fazla vakit geçirmesi dolayısı ile kedilerin, 'hayatı tehdit eden' stres seviyeleriyle mücadele ettiği konusunda uyardı. Yeni bir çalışmaya göre, son 18 ayda kedilerde tıkalı mesane problemleri ve sistit gibi durumlarda kayda değer bir artış görüldü.

STRESLE BAĞLANTIILI ONLARCA SAĞLIK SORUNU GÖRÜLDÜ

Dünya genelinde 4,5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan Covid-19 pandemisi nedeniyle, geçen yılın başlarında insanlar evde kaldı ve evcil hayvanlar her zamankinden daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu durum köpekler için oldukça sevindirici olsa da kedi dostlarımız için aynısı geçerli değil. Veterinerler, insanların evden çalışma alışkanlıklarının, kedilerin tümü stresle bağlantılı onlarca sağlık sorunu geliştirilmesine neden olduğunu buldu.

YİYECEK, SU VE KUM KAPLARI EVİN SAKİN BİR KÖŞESİNE KONMALI

Son 18 ayda erkek kedilerde tıkalı mesane ile  hem erkek hem de dişi kedilerde sistit gibi hastalıklarda kayda değer bir artış görüldü. Hayvan sahiplerine, yiyecek, su ve kum kaplarını sakin bir yere koymaları önerildi.

Kedilerle ilgili koruma ve sahiplendirme çalışmaları yürüten Cats Protection adlı kurum, birçok kedinin insanların evde kalması sorunuyla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Kurumdan yapılan açıklamada "Bir kedinin rutinindeki değişiklikler, alışkanlıklarına son derece bağlı olan bu  hayvanlar oldukları için her zaman strese neden olma potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra, bir kedinin daha önce  'güvenli' veya 'sessiz' bulduğu yer, bir ev ofisi olarak yeniden tasarlanmış olabilir, bu nedenle kedinin artık sessiz bir yeri yoktur” diye konuştu.

EN YAYGINI MESANE PROBLEMLERİ

Veteriner  Debbie James, salgın döneminde öncesi  kadar yaygın olmayan stresle ilgili çeşitli koşulların ortaya çıktığını söyledi. James, erkek kedilerde tıkanmış mesanelerin oldukça yaygın görülmeye başladığını belirterek, "Kedi sahipleri evden çalışıyorsa veya kendi kendini izole ediyorsa, o zaman tavsiyemiz, rutinlerini mümkün olduğunca normale yakın tutmaktır. Evde daha fazla aile üyesi varsa, ev ortamınızın da daha kedi dostu olması gerekir” dedi.

KÖPEKLERDE DURUM TAM TERSİ

Diğer taraftan, köpekler aynı stresten muzdarip değiller, ancak kendilerine aksine sahipleri şimdi ofislerine geri döndükleri için yalnızlık çekiyorlar.

James, "Kedilerin yalnız kaldıkları bir zamana ve alana ihtiyacı var. Köpeklerin buna o kadar ihtiyacı yok, ancak çoğu yeni ve deneyimsiz olan birçok insan karantina sırasında yavru köpekler aldı.

Artık çoğu insan işe geri dönüyor ve çoğu terk ediliyor. Sahipleri üzerinde çok koruyucu oldular ve sahiplerinin sürekli evde olması nedeniyle ayrılık kaygısı yaşamaya eğilimliler” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğanın sağlığa 10 inanılmaz faydası06 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
  • Her gün domates yemenin 6 faydası06 Eylül 2021 Pazartesi 20:00
  • Odaklanmayı geliştirmek için 6 ipucu06 Eylül 2021 Pazartesi 19:45
  • Çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?06 Eylül 2021 Pazartesi 19:00
  • Balayına gidecekti, eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı06 Eylül 2021 Pazartesi 14:13
  • Tek yumurta ikizleri tek yumurta ikizleriyle evlendi06 Eylül 2021 Pazartesi 10:07
  • Biber fideleri uzayda çiçek açtı05 Eylül 2021 Pazar 11:21
  • Çocuklarıma İngilizce öğretmeye evden nasıl başlayabilirim?04 Eylül 2021 Cumartesi 17:28
  • Uzaktan çalışma maliyet tasarrufuna dönüşür mü?02 Eylül 2021 Perşembe 23:37
  • Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor01 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti