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İnsanlığın ilk atası bulundu biraz şaşırtıcı

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İnsanlığın ilk atası bulundu biraz şaşırtıcı
Çin’in Shanxi eyaletinden elde edilen milimetrik fosillerde Saccorhytus isimli mikroskobik bir canlı türü keşfetti. Bu tür insanlığın bilinen ilk atası olarak tanımlandı.

Bilim insanları insanlığın bilinen ilk atasını buldu. 540 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen bu mikroskobik deniz canlısı elips biçiminde bir vücuda ve büyük bir ağıza sahip.

İngiltere, Çin ve Almanya’dan bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibi Çin’in Shanxi eyaletinden elde edilen milimetrik fosillerde Saccorhytus isimli mikroskobik bir canlı türü keşfetti. Elektron mikroskopu ve CT tarama ile incelemeler gerçekleştiren bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını Nature dergisinde yayınladı

Makalede, 540 milyon yıl önce yaşayan Saccorhytus’un, balıktan insanlığa uzanan evrim sürecinden önceki döneme dair insanoğlunun bilinen en eski atası olduğu belirtildi. Keşfin insanlığın evrim sürecine dair bilinenler konusunda büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.

 

KUM TANELERİ ARASINDA YAŞIYOR

Bilim insanlarına göre, elips biçiminde bir vücudun yanı sıra büyük bir ağıza da sahip olan Saccorhytus deniz dibinde kum taneleri arasında yaşıyordu ve yiyecek parçaları ya da diğer canlıları bütün olarak yutarak besleniyordu.

Yalnızca bir milimetre kadar bir boyuta sahip Saccorhytus’un ayrıca bir anüse sahip olduğuna dair de bir kanıt bulunamadı. Bu nedenle canlının beslenme ve vücuttan atılım alanının aynı olabileceği düşünülüyor.

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