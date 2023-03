İnsanlığın IQ'su düşmeye başladı

1932’den bu yana her on yılda yaklaşık 3-5 puan artan ve "Flynn etkisi" diye adlandırılan IQ gelişimi ABD’de ilk kez geriledi.

1932’den bu yana her on yılda yaklaşık 3-5 puan artan ve "Flynn etkisi" diye adlandırılan IQ gelişimi ABD’de ilk kez geriledi. Veriler, özellikle 18-22 yaş grubunda daha az eğitimli kişilerde IQ düzeylerinin düştüğünü gösterdi. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar da insanların IQ’sunun düştüğünü ortaya koyuyor.

Northwestern Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, ABD’de on yıllardır ilk kez IQ puanlarının düştüğünü gösterdi.



Intelligence dergisinde bu ay yayınlanan araştırma, özellikle 18-22 yaş grubunda daha az eğitimli kişilerde IQ düzeylerinin düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, ‘Flynn etkisinin’ (nesiller boyunca IQ puanlarındaki istikrarlı artış) ABD’de 2006’dan 2018’e değişip değişmediğini belirlemek için işe koyuldu.

1932'den beri artıyordu

Normalde daha genç kuşakların, önceki yaş grubuna göre daha yüksek IQ puanına sahip olması beklenir.



Araştırmacılar da, 1932’den bu yana, ortalama IQ puanlarının her on yılda yaklaşık üç ila beş puan arttığını açıkladı. Bununla birlikte Amerikalı araştırmacılar çalışmalarında, 2006’dan 2018’e kadar ABD’li yetişkinler tarafından çevrimiçi olarak tamamlanan yaklaşık 400.000 IQ testine ve 2011’den 2018’e kadar Uluslararası Bilişsel Yetenek Kaynağından (ICAR) alınan verilere baktılar.



Her iki testten elde edilen verileri birbirleriyle karşılaştırdılar. Bulgular, bu testlerin her ikisinde de ters bir Flynn etkisinin olduğunu, yani IQ puanlarının yükselmediğini, düştüğünü gösterdi. Ayrıca son dönemde farklı ülkelerde yapılan araştırmalar da insanların IQ’sunun düştüğünü ortaya koyuyor.

Sonuçlar tartışma yarattı

Finlandiya’da yapılan bir çalışmada 1997-2009 arasında Finlerin IQ’sünde 2 puanlık bir düşüş olduğu belirlenmişti. Fransa’da da IQ oranları 1999-2009 arasında 3,8 puanlık düşüş yaşamıştı.



Pandemi döneminde birçok ülkede eğitime ara verilmesi çocuklarda bilişsel yeteneklerin gerilemesine yol açtı. İngiltere, Norveç, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde de benzer sonuçlar tartışma yaratıyor. Almanya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi.