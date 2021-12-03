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İnsanlığın Sonunu Getirecek Deneyin Bilgileri Sızdı! İlk Defa Robotlar Tek Başlarına Üredi

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İnsanlığın Sonunu Getirecek Deneyin Bilgileri Sızdı! İlk Defa Robotlar Tek Başlarına Üredi
İnsanlığın Sonunu Getirecek Deneyin Bilgileri Sızdı! İlk Defa Robotlar Tek Başlarına Üredi

Amerika'da herkesten gizli olarak yürütülen deneyin bilgileri sızdı. Söz konusu deneyde, yapay robotların kurbağa hücreleri kullanılarak kendi başlarına üremeleri sağlandı. Komplo teorisyenleri, bu durumun insanlığın sonunu getireceğini savunuyor.

Dünya, robotlarla ilgili gelişmeleri takip ederken, herkesten saklanan gizli bir deneyin bilgileri ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde ve Tufts'taki Allen Keşif Merkezi'nde yapılan bir deneyde, yapay robotların mitoz bölünme yoluyla üremesi sağlandı. Başarılı olan deney, dünya tarihinde de bir ilk olarak kayıtlara geçti.

 

Araştırmacılar, robotların tek başına üremesini sağlamak için kurbağa hücreleri kullandı. Yapay robotlar, bu deneyden başarılı şekilde çıktı ve kendilerini kopyalamayı başardı. Ancak bu başarı, insanlık için aynı derecede fayda getirmeyebilir.

İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri sızdı! İlk defa robotlar tek başlarına üredi

Son gelişmeyle birlikte, gözler diğer deneylere çevrildi. Öyle ki Amerika'da gerçekleştirilen çalışmalarda, robotlara silah kullanılması öğretildi. Ayrıca önceki gün gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise yapay robotların matematik sorusu çözmesi sağlandı.

Komplo teorisyenleri, tüm bu gelişmelerin birleşerek insan ve robot arasındaki savaşı tetikleyeceğini iddia ediyor. Öyle ki teorisyenler, söz konusu savaşa hiç olunmadığı kadar yakın olduğumuzu öne sürüyor.

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