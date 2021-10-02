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İnsanlık Merkür’ün gizemini çözmeye çok yakın

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Avrupa'nın BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür ile ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi.
İnsanlık Merkür’ün gizemini çözmeye çok yakın

Avrupa'nın BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür ile ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür için görevlendirilen BepiColombo, gezegene en yakın noktaya ulaştı ve görüntü aldı.

Kontrolörler, uzay aracının hızını azaltmak için her seferinde Merkür'ün yerçekimini kullanarak kullanarak bu tür beş uçuş daha planlıyor.

Bepi, Güneş'in etrafında üç kez dönecek.

Haziran 2023, Eylül 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025'teki diğer geçişlerin ardından 2026'da tam bilim operasyonlarına başlamak için Bepi yörüngeye düzenli olarak girecek ve misyonun iki ayağı farklı roller üstlenecek.

Merkür'ün bilinmeyenlerini ortaya çıkaracak

Avrupa'nın Merkür Gezegensel Yörünge Aracı (MPO), Merkür'ün arazisini haritalamak, yükseklik profilleri oluşturmak, gezegenin yüzey yapısı ve bileşimi hakkında veri toplamak ve aynı zamanda iç yüzeyini algılamak için çalışacak.

Japonya'nın Merkür Manyetosferik Yörünge Aracı ise (MMO), Merkür'ün manyetik alanını inceleyecek.

Manyetik alanın çalışmasını ve güneş rüzgarı ile etkileşimini araştıracak.

Bu rüzgar, Merkür'ün aşırı ince atmosferiyle etkileşime girerek atomları uzaya kadar uzanan bir kuyruk haline getiriyor.

Bu çalışmaların ardından Merkür’ün birçok gizeminin çözüleceği belirtiliyor.

Bilim, Merkür'ün kütlesinin yüzde 60'ını temsil eden büyük boyutlu demir çekirdeğini ve gezegenin neden sadece ince bir kaya kaplamasına sahip olduğunu henüz açıklayamıyor.

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