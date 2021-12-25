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İnsansı Robot Ameca, Kişisel Alanına Giren Eli İndirdi

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İnsansı robot Ameca’nın kendisine yaklaşan bir ele verdiği tepki, sosyal medya da heyecan yarattı.
İnsansı Robot Ameca, Kişisel Alanına Giren Eli İndirdi

Dünyanın en gerçekçi insansı robotu Ameca'nın “kişisel alanına” giren bir eli kendisinden uzaklaştırdığını gösteren video büyük ilgi gördü.

İngiltere merkezli Engineered Arts tarafından üretilen ve insanın jest ve mimiklerini şimdiye kadar en iyi taklit edebilen insansı robot olan Ameca, bir araştırmacının kendisine uzattığı eli görünce kızma ifadesiyle yüzüne yaklaşan parmağı inceliyor.

Önce etrafında gezinen eli gözleriyle takip eden Ameca, kendisine yaklaşan parmağı burnuna götürüp tutuyor ve kendisinden uzaklaştırıyor.

 

 

 

‘GERÇEK BİR İNSAN GİBİ’

YouTube'da paylaşılan video, birçok yorum aldı.

Bir kullanıcı, Ameca'nın harika bir tasarıma sahip olduğu ve korkutucu görünmediği yorumunu yaptı. Bir başka kişi de “Göz kırpması ve yüzündeki asılma ifadesi gibi inanılmaz ufak şeyler, onu gerçek bir insan gibi gösteriyor” dedi.

Robotu geliştiren şirket de, videoda Ameca'nın kendine yaklaşan şeylere tepki verdiğinin görüldüğünü belirtti.

Engineered Arts, Ameca'nın insansı robot teknolojisinin gelecekte nasıl gelişeceğini ortaya koyduğunu söylüyor. Ameca'nın yürüyen bir versiyonunun geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

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